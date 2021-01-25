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В России и мире

Эксперт рассказал, когда ждать спада заболеваемости COVID-19

21.06.2021 07:33|ПсковКомментариев: 0

Пик заболеваемости COVID-19 в России будет достигнут в течение трех недель, через два месяца стоит ожидать спада, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Тавадян строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространенности COVID-19. Она создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: «зеленые», где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), «светло-желтые» – 0,9-1,0 (стабильный), «оранжевые» – 1,0-1,1 (удовлетворительный), «красные» – 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, распространение угасает, если больше – усиливается.

Как отметил ученый, ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась по всей стране, 13 регионов находятся в «темно-красной» зоне и лишь Ингушетия и Якутия остаются в «зеленой» зоне, однако и там в ближайшее время ситуация, скорее всего, ухудшится.

Самая сложная обстановка в Москве, Костромской области, Хабаровском крае, Туве, Подмосковье, Амурской области, Хакасии, Кировской области, Коми, Севастополе, Бурятии, Ненецком автономном округе и на Чукотке. Здесь индекс распространения превышает 1,2.

«Считаю, что через 1-3 недели заболеваемость достигает пика и выйдет на плато, понижения следует ожидать не ранее, чем через два месяца. К сожалению, видно, что в эту волну вирус распространяется быстрее», - цитирует Тавадяна РИА Новости.

Эксперт полагает, что всплеск заболеваемости по прогнозном должен был прийтись на весну, но «сдвинулся» на лето. Следующий всплеск может быть в конце года. «Однако, будет ли еще один всплеск - зависит от темпов вакцинации. Также сыграет роль число людей, которые уже переболели вирусом», - отметил Тавадян.

Заболеваемость в России выросла в начале лета. Так, в Москве в субботу зарегистрировали максимальное число случаев COVID-19 — 9120. Почти у 90% госпитализированных пациентов выявили дельта-штамм, который обнаружили в марте в Индии. По предварительным данным, новый вариант более агрессивен.

Теги: #регионы #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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