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29 новых случаев заражения коронавирусом выявили на Олимпиаде в Токио

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 29 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Среди инфицированных четыре спортсмена, пишет ТАСС. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 322. Всего за время Олимпиады и подготовительного периода (начиная с 1 июля) было сделано более 500 тыс. тестов на коронавирус.

Предыдущий максимум был выявлен 30 июля - 27 случаев. Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.