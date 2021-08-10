Проценко назвал ситуацию с COVID-19 в России близкой к критической

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в стране близкой к критической и призвал коллег усилить разъяснительную работу среди населения. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал медика.
Денис Проценко также подчеркнул, что в настоящее время в инфекционных моногоспиталях из-за низкого уровня вакцинации очень много пациентов. Дельта-штамм является доминирующим, добавил медик.
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