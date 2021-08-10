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Проценко назвал ситуацию с COVID-19 в России близкой к критической

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в стране близкой к критической и призвал коллег усилить разъяснительную работу среди населения. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал медика.

«Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому», — написал главврач.

Денис Проценко также подчеркнул, что в настоящее время в инфекционных моногоспиталях из-за низкого уровня вакцинации очень много пациентов. Дельта-штамм является доминирующим, добавил медик.

«Что делать? Голову пеплом точно посыпать не нужно. Первое и главное: нужно вакцинироваться, чтобы подготовить свой организм к встрече с коронавирусом. Время сомнений давно прошло! Второе: ранняя диагностика, чтобы прервать цепочки заражений», — заключил Денис Проценко.

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