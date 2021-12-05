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Следующий штамм COVID может убить гораздо больше людей - британские ученые

Во многих штатах США и странах Европы смягчают, а то и вовсе отменяют ограничения по коронавирусу. Однако в ВОЗ предупреждают, что пандемия пока не закончена, а ученые не исключают, что новый штамм, который придет за «омикроном», может нанести гораздо больший вред, чем его предшественник.

«Будущий вариант COVID-19 может быть гораздо более опасным и привести к гораздо большему числу смертей и случаев серьезных заболеваний, чем "омикрон", предупреждают ведущие британские ученые» - цитирует «Российская газета» британское издание «Гардиан».

Ученые считают, что необходимо проявлять осторожность при отмене последних ограничений на COVID и требуют от правительства представить обоснования в поддержку решения о прекращении всех запретов. Эпидемиолог профессор Марк Вулхаус из Эдинбургского университета подчеркнул опасность широко распространившегося мнения, что вслед за «омикроном» и другие варианты коронавируса будут продолжать оказывать более мягкое воздействие.

«Вариант "омикрона" произошел не от варианта "дельты". Он произошел из совершенно другой части генеалогического древа вируса. И поскольку мы не знаем, откуда в генеалогическом древе вируса появится новый вариант, мы не можем знать, насколько он может быть патогенным. Он может быть менее патогенным, но с такой же легкостью может быть и более патогенным», - отметил ученый.

Эту точку зрения поддержал вирусолог, профессор Лоуренс Янг из Йорикского университета. «Люди, похоже, думают, что произошла линейная эволюция вируса от "альфы" к "бете", от "дельты" к "омикрону". Но это просто не тот случай. Идея о том, что вирусные варианты будут обязательно продолжать становиться более мягкими, неверна. Новый может оказаться еще более патогенным, чем, например, "дельта"-вариант», - сказал эксперт.

Доктор Дэвид Набарро, специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19, также подчеркнул неопределенность того, как могут вести себя будущие варианты: «После "омикрона" будет больше вариантов, и если они будут более контагиозными, они будут доминировать. Кроме того, они могут вызывать различные формы заболеваний, другими словами, они могут оказаться более смертоносными или иметь более долгосрочные последствия».

Такой же точки зрения придерживаются и российские специалисты. О том, что дальнейшая эволюция коронавируса может преподнести как более «мягкие», так и более патогенные штаммы, и заранее это предугадать невозможно, заявляла заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

В ВОЗ подчеркивают, что пандемия пока далека от завершения, Дэвид Набарро призвал власти разных стран учесть возможность резкого увеличения числа больных людей, нуждающихся в стационарной помощи. «Было бы разумно поощрять людей последовательно защищать себя и других. Подход, который не делает этого, был бы азартной игрой с потенциально серьезными последствиями. Я не вижу никаких плюсов в такой авантюре. Пандемии предстоит пройти долгий путь, и, как и в случае с момента ее начала, люди и их лидеры будут влиять на ее долгосрочные последствия посредством действий, которые они предпринимают сейчас», - подчеркнул представитель ВОЗ.