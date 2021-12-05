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Кардиолог назвала продукт, который необходимо исключить из рациона

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем канале в YouTube рассказала о продукте, который необходимо исключить из рациона питания.

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При высоком холестерине одним из продуктов, который рекомендуется ограничить в рационе, является сливочное масло. В нем в достаточном количестве содержатся насыщенные жиры - те самые, что приводят к повышению уровня холестерина в крови. В связи с этим пациенты часто переходят на менее жирные аналоги - спреды, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что спреды производят из молочного жира и растительных масел, иногда с добавлением различных ингредиентов. Жирность «заменителя» сливочного масла составляет от 39%. В коровьем продукте жирность не ниже 50 процентов или 80 процентов, если это «классическое» масло.

Анна Кореневич категорично высказалась относительно употребления спредов в принципе, а также в качестве заменителя сливочного масла.

«Это абсолютно точно не полезно. Потому что эти спреды - по сути, трансжиры, которые более опасны, чем сливочное масло. Категорическое нет продукту, вообще исключите его из своего рациона раз и навсегда. Также старайтесь избегать полуфабрикатов, для производства которых используются как раз спреды, потому что они более дешевые», - отметила врач и добавила, что лучше съесть кусочек фермерского сливочного масла хорошего качества.