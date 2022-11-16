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Врач рассказал о связи изменения погоды с болью в суставах

Резкая перемена погоды может приводить к обострению заболеваний опорно-двигательного аппарата и, соответственно, вызывать боль в суставах, отметил заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.

«Боль в суставах может возникать от изменения температуры окружающей среды, то есть при похолодании. Холод – это провоцирующий фактор для того, чтобы стартовал воспалительный процесс. В здоровых суставах боль не может возникать, потому что когда суставная сумка не воспалена, когда гиалиновый хрящ, покрывающий наши кости, находится в хорошем состоянии, то болевого синдрома не возникает. Людям, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нужно беречься от резкого перепада температур», – приводит слова Кабычкина радио Sputnik.

По его словам, при появлении боли в суставе желательно не принимать никаких мер самостоятельно и обратиться к специалисту.

«Важно дифференцировать, что является первопричиной болевого синдрома – повышенный износ гиалинового хряща, воспалительный процесс, осложнение имеющегося заболевания. Лучше всего сразу обратиться к врачу, он разберется, поставит правильный диагноз и назначит адекватное лечение. Клиническая картина от самостоятельного приема мазей, таблеток и внутримышечных инъекций размазывается, становится не такой яркой. Это затрудняет диагностику, и могут понадобиться дополнительные исследования – анализы крови, ультразвук суставов, магниторезонансная или компьютерная томография», – сказал Кабычкин.