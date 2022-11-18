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Американские учёные назвали онемение ног возможным признаком инсульта

Специалисты американской ассоциации неврологических хирургов назвали два симптома в ногах, которые могут свидетельствовать о наступлении инсульта. Об этом сообщает Runews24.ru со ссылкой на Daily Express.

Опасность инсульта кроется в летальности. По этой причине необходимо знать симптоматику заболевания, которая может исчезнуть спустя 20 минут. Наступление инсульта могут сигнализировать два симптома в ногах – их онемение и потеря силы. Помимо этого, симптомом нарушения кровоснабжения головного мозга является проблемы с речью, потеря остроты зрения и ориентации в пространстве, а также невозможность поднять две конечности за раз.

В случае возникновения хотя бы одного симптома необходимо незамедлительно обратиться к специалистам. Инсульт возникает из-за нарушения кровообращения мозга, отметили специалисты.