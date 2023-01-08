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Серийного убийцу кошек в Москве приговорили к лишению свободы

Черемушкинский суд Москвы вынес приговор живодеру, который расстреливал кошек, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Кривякову Олегу Павловичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сообщили в суде.

Подсудимого признали виновным в хулиганстве и жестоком обращении с животными. По данным следствия, он расстреливал кошек на улице из пневматического пистолета. Двум котам удалось выжить — их признали вещественным доказательством и оставили у свидетелей, говорится в протоколе.

По информации СМИ, живодер убил около десятка кошек, но точная цифра в судебном заседании не называлась.