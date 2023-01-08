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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге на 10 февраля из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

«По информации Росгидрометцентра, с 9 часов 10 февраля до 00 часов 11 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах – до 23 метров в секунду. "Оранжевый" уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий», - приводит РИА Новости сообщение.

Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.