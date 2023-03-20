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Парад Победы в Москве 9 мая состоится, ведется подготовка — Песков

Парад в Москве 9 мая состоится, анонсировать, какие элементы в него войдут, пока рано, но это будет важное и традиционное событие для этого дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с прессой Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что Парад 9 мая может пройти без авиационной части.

«Пока еще преждевременно давать такие анонсы, я не хотел бы этого делать. Ведется подготовка к Параду, он состоится. Это будет очень важное событие, традиционное для 9 мая. А какие элементы в себя будет включать Парад, мы своевременно вам сообщим, пока преждевременно об этом говорить», - приводит ответ Пескова «Интерфакс».

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Ранее сообщалось, что в Пскове во время подготовки и празднования 9 мая ограничат движение транспорта.

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Помимо этого, при проведении мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в период с 3 по 9 мая, в Пскове изменится схема движения общественного транспорта.

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Ранее сообщалось, что традиционного организованного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет.