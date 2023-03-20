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Таксиста-серийного вора айфонов задержали в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали таксиста, который похищал айфоны.

Как пишет Федеральное агентство новостей, в полицию 23 апреля обратилась 30-летняя девушка. Она сообщила, что около 5:00 при выходе из бара на Большой Конюшенной из её кармана куртки похитили iPhone 14 Pro. Стоимость гаджета составила 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Полицейские установили, что потерпевшая вместе с подругой, уходя из бара, вызвала такси. Водитель помог одной из женщин сесть в салон, однако в этот момент он достал ее телефон из кармана куртки.

Мужчину задержали сотрудники полиции. Им оказался 51-летний уроженец Красноярского края. Официально злоумышленник работал таксистом. Также выяснилось, что кражи телефонов он совершал часто. Жертвами стали клиенты одного и того же заведения.

Похищенный смартфон мужчина сдал скупщику. Смартфон нашли и изъяли.