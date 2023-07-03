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Врачи в Подмосковье спасли жизнь трехмесячной девочке с редкой патологией сердца

Врачи в Подмосковье спасли жизнь маленькой пациентке, у которой был выявлен редкий порок сердца. Патологию выявили во время планового УЗИ и электрокардиографии.

По словам заведующего диагностическим отделением НИКИ детства Михаила Рязанова, выявить этот вид порока внутриутробно нельзя, а при обнаружении провести операцию по его устранению необходимо до того, как ребенку исполнится три месяца. В результате было принято решение провести операцию как можно скорее, поскольку маленькой пациентке уже исполнилось три месяца, пишет RuNews24.

Операция по исправлению аномального отхождения левой коронарной артерии от легочной артерии прошла успешно. Сейчас состояние девочки не вызывает у кардиологов опасений.