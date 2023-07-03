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Власти Турции приостановили выдачу ВНЖ в Стамбуле для иностранцев

Власти Турции запретили выдавать иностранцам вид на жительство (ВНЖ) во всех районах Стамбула в связи с растущей миграцией. Об этом 15 июля пишет газета Milliyet, отмечая, что сейчас число приезжих в некоторых населенных пунктах страны составляет уже более 20%.

«Выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле, где проживают более одного миллиона 294 тыс. иностранных граждан, приостановлена за исключением случаев необходимости», — указано в публикации.

Местные власти начали постепенно закрывать некоторые районы Стамбула и других популярных среди иностранцев турецких городов для получения первичного ВНЖ с октября 2022 года, пишут «Известия». Говоря конкретно о Стамбуле, сначала речь шла только о 10 районах города, но затем запрет распространился на все остальные. Исключение сделали для тех граждан других стран, которые приезжают для обучения, лечения или международной торговли.

Согласно неофициальным данным, сейчас в Турции проживают более 7 млн иностранцев.