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В Финляндии рассказали, почему запретили въезд из России на велосипедах

Финские пограничники запретили на трех пропускных пунктах въезд из России на велосипедах из-за возросших случаев прибытия из России граждан третьих стран, запрашивающих убежище в ЕС, сообщил заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

Финляндия запретила въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах с 9 ноября. Ранее в воскресенье Пограничная охрана Финляндии в пресс-релизе сообщила о возросшем числе лиц третьих стран, прибывающих из России без виз и документов, и запрашивающих убежище в Финляндии. Ранее похожая ситуация наблюдалась в конце 2015 начале 2016 года, когда на северных пунктах пересечения финско-российской границы на велосипедах прибывали лица из третьих стран, в основном из Африки и Ближнего Востока и запрашивали убежище в Финляндии.

«Нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах. За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление… Когда было замечено, что велосипедистов становится все больше, было решено бороться с этим явлением. С прошлого четверга люди не могут могут въезжать в Финляндию из России на велосипедах через пограничные переходы на юго-востоке страны», - говорится в сообщении общественной телерадиовещательной корпорации со ссылкой на слова Луккари.

По данным пограничников Юго-Восточной Финляндии, с августа из России прибыл 91 гражданин третьих стран, запросивший в Финляндии убежище, 23 из которых прибыли за первую неделю ноября, пишут РИА Новости.

На юго-востоке Финляндии расположены три крупнейших по пассажиропотоку пропускных пункта пункта на российской границе.