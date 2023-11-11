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Российские авиакомпании в 2024 году ожидают поставку 22 самолетов SJ-100

Поставка 22 полностью импортозамещенных самолетов SJ-100 российским авиакомпаниям ожидается в 2024 году. Об этом журналистам сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«У нас по программе 2 самолета должно было быть передано в этом году и 20 в следующем. Мы просто уплотнили программу 2024 года», - цитирует его ТАСС. Слюсарь уточнил, что это связано с тем, что «программа испытания двигателей ПД-8 оказалась чуть больше, чем планировали». «Мы получаем сертификат и поставляем 22 самолета», - сказал он.

Глава ОАК отметил, что изначально сертификацию рассчитывали получить до конца 2023 года, «но, к сожалению, это перешло на следующий год». Он подчеркнул, что двигатель ПД-8 совершенно новый и программа его испытаний требует усилий. «Он сейчас интенсивно летает на летающей лаборатории на самолете Ил-76 в ЛИИ им. Громова. В принципе, показывает те характеристики, которые нам изначально были нужны. Мы надеемся, что они в сжатые сроки получат сертификат типа и мы приступим к испытаниям двигателя уже в составе самолета», - рассказал он.

Слюсарь добавил, что сейчас ОАК совместно с перевозчиками рассматривают вариант предварительной эксплуатации в составе смешанных экипажей для того, чтобы можно было начинать знакомиться с самолетом, тренироваться и обучаться летать на нем, проверять инфраструктуру и так далее. «Самолет значительно поменялся. Иностранное лицо и российское - это по большому счету два разных проекта, поэтому авиакомпаниям тоже требуется время, чтобы подготовить самолет к эксплуатации. На эту программу мы с "Аэрофлотом" и будем заходить», - пояснил Слюсарь.