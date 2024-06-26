В России и мире

Специалист назвал последствия перестройки мировой архитектуры

Крушение старой системы международных отношений, созданной Западом, вызовет появление новых мировых центров, между странами неизбежны трения, заявил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

«Одновременно с крушением Запада возникают новые мировые центры в Азии, Африке, Латинской Америке», - сказал он.

«Одни государства опускаются, другие поднимаются. Трения между ними неизбежны, потому что страны будут бороться за зоны своего влияния, за свои зоны привилегированных интересов. Это естественный процесс», - добавил Сергей Караганов.

При этом, по его словам, не надо также забывать о глобальных изменениях климата.

Затопление прибрежных регионов, дефицит качественной воды, заметил Сергей Караганов, грозит вызвать массовый голод, который приведет к гигантским потокам миграции, пишет РИА Новости.

«Между странами возникнут многие линии напряжения, которое легко может перерасти в тот или иной вооруженный конфликт. Цепная реакция способна развязать и большую войну», - заключил он.