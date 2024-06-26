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Специалист объяснила, почему нужно внимательно читать уведомления от банка

Важно внимательно читать сообщения, поступающие из банка, заводить отдельную карту для платежей в интернете и не «светить» иные карты, а при утере карты немедленно сообщать об этом в банк, рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Сейчас банковские карты бывают в различных формах – физическая карта, стикер, приложение Pay. Недавно появились токенизированые карты. Выпустить карту сегодня очень легко, совсем необязательно идти за ней в банк – она виртуальна и видна лишь в банковском приложении», - отметила Алла Храпунова.

Однако, по ее словам, за удобством кроется и необходимость повышения внимания к порядку пользования электронным средством платежа, пишет РИА Новости.

«Очень важно всегда внимательно читать сообщения, поступающие из банка. Мошенники могут получить доступ к личному кабинету в банковском приложении, выпустить ту самую токенизированную карту, начать совершать платежи без ведома владельца. Важно, что банк всегда уведомляет о подключении к личному кабинету новых устройств, о выпуске карт и других операциях. Если банк не уведомит клиента об этом, то нарушит закон», - пояснила Алла Храпунова.

Эксперт рекомендует при получении каких-либо нестандартных уведомлений незамедлительно позвонить на горячую линию банка. «Если карта утеряна, следует немедленно сообщить об этом в банк. Карту необходимо заблокировать. Счет, к которому привязана карта, при этом останется доступным для использования владельцем», - подчеркнула Алла Храпунова.

Также, по ее словам, стоит помнить о возможности установить лимиты и ограничения по платежным картам в «Настройках карты» в соответствующем блоке приложения банка. «Лимит может быть установлен как на платежи в месяц, так и на разовую операцию. Ограничения в большинстве своем касаются оплат в интернете и снятия наличных в банкоматах – по всем параметрам можно установить запрет. Будет не лишним настроить такие ограничения своим близким», - советует специалист.

Кроме того, крайне важно завести отдельную карту для платежей в интернете и не «светить» иные карты, на которые поступают основные доходы или где хранится семейный кошелек. «Карта для интернет-оплат должна иметь около нулевой баланс, чтобы при ее компрометации мошенники не смогли ничего украсть», - добавила Алла Храпунова.