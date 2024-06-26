В России и мире

Число иностранных абитуриентов творческих вузов РФ значительно возросло

Завершившаяся на днях приемная кампания выявила новую тенденцию: число иностранных абитуриентов в российские творческие вузы растет. Среди поступающих лидируют граждане Китая и стран СНГ, но есть и приехавшие из США, Южной Кореи, Вьетнама, Монголии и стран Африки. В некоторых вузах количество таких студентов больше, чем бюджетников.

По словам ректора Санкт-Петербургской академии художеств Семена Михайловского, внебюджет в процентном соотношении превысил 60%, при этом стоимость обучения едва ли не самая высокая по стране (до 1,8 млн за год. — Ред).

«Платные студенты — это иностранцы. В первую очередь к нам традиционно поступают граждане КНР, но также из Японии, Вьетнама, Монголии, оттуда сейчас приезжают интересные живописцы и скульпторы, еще из Латинской Америки, из Африки. В этом году конкурс на некоторые факультеты был больше, чем обычно, пишут «Известия». Если говорить о специальностях, то самый большой интерес — к направлению реставрации и реконструкции на архитектурном факультете, десять претендентов на место», — добавил Михайловский.

Привлекать иностранцев творческим вузам выгодно — не только из-за денег, но и потому, что среди них есть настоящие таланты, которые затем с большой вероятностью останутся в нашей стране и будут строить карьеру именно здесь.

Хороший пример — уроженец Лос-Анджелеса пианист Энджел Вонг, поступивший в Московскую консерваторию в 2022 году, а в 2023-м завоевавший II премию и серебряную медаль на Конкурсе им. Чайковского. Обучение Вонг совмещает с активной концертной деятельностью по России.

