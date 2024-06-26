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Центробанк попросили запретить выдачу ипотеки ниже ключевой ставки

Главу Банка России Эльвиру Набиуллину просят ввести запрет на выдачу ипотеки под проценты ниже ключевой ставки, которая сегодня составляет 18%. С такой просьбой к регулятору обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«В последние месяцы на российском рынке недвижимости наблюдается тенденция к появлению новых инструментов выдачи ипотеки под заведомо заниженные проценты. Согласно публичным акциям ряда банков, они предлагают своим клиентам ипотечные кредиты под 8-10% с расчетом на реструктуризацию через пять лет», — говорится в документе.

Однако, как пояснил депутат, в случае изменения ключевой ставки, кредитные организации получают право повысить размер выплат по ипотеке.

«Данная практика вызывает серьезную озабоченность, так как напоминает схему с выдачей ипотеки в долларах США и в евро, что в свое время привело к формированию в нашей стране тысяч заемщиков, оказавшихся неспособными расплатиться по долгам после резкого скачка валютного курса. Мы все помним, к каким негативным социальным и экономическим последствиям привела та ситуация», — отмечается в документе.

Кроме того, новая схема предполагает отказ заемщика от своего базового права на неизменность ставки на протяжении всего срока выплаты кредита, а значит все риски колебаний на финансовом рынке ложатся на него, пишут «Известия». Это может привести росту числа дефолтов по кредиту с последующей потерей недвижимости или залога, говорится в документе.

«Сейчас некоторые банки по соглашению с застройщиками начали программу по выдаче ипотеки под 8%, хотя ставка ЦБ на сегодня составляет 18%. То есть финансовым организациям такое кредитование по определению выгодным быть не может. Но они рассчитывают, что через некоторое время ключевая изменится: повысится или понизится. Под это отдельно оговаривается пункт в договоре с заемщиком», — пояснил Борис Чернышов.

