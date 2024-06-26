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Путин подписал закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Базовые законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации» дополняются диспозитивной нормой, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство РФ, будет служить основанием для прекращения этого гражданства.

Закон также синхронизирует между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ, пишет РИА Новости. Для этого в документе предусматривается обязанность органов МВД России предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина.