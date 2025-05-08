Псковcкая обл.
В России и мире

В МВД рассказали, защитить данные на «Госуслугах» от злоумышленников

17.08.2025 21:20|ПсковКомментариев: 0

Для защиты персональных данных на портале «Госуслуги» от злоумышленников пользователям рекомендуется удалять СМС-сообщения от неизвестных номеров и не прибегать к помощи третьих лиц при подаче заявлений через личный кабинет. Об этом говорится в материалах МВД РФ.

«Для защиты персональных данных на едином портале при получении государственных услуг рекомендуем не отвечать и удалять СМС с неизвестных номеров телефонов. <...> При смене абонентского номера сотовой связи рекомендуется вносить изменения в созданный профиль учетной записи единого портала», — приводит содержание документа ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что данный совет не распространяется на единственный короткий номер — 0919 — с него россиянам поступают сообщения с просьбой оценить качество оказанной государственной услуги.

Помимо этого в МВД отметили, что, входя в личный кабинет с чужих устройств, важно не сохранять на них пароль и логин для автоматического ввода. Также в министерстве напомнили, что осуществлять вход на портал «Госуслуги» не рекомендован с включенными VPN-технологиями.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
