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Хор имени Пятницкого откроет юбилейный Фестиваль русской музыки в Пскове

Юбилейный 45-й фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова открывается в Пскове в четверг.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, фестиваль откроет концерт Государственного академического русского народного хора имени М.Пятницкого на сцене БКЗ Псковской филармонии. Концерт пройдет в рамках проекта Минкультуры «Всероссийские филармонические сезоны».

А 23 марта гостей фестиваля ждет премьера балета «Лебединое озеро» с участием Псковского симфонического оркестра и Имперского Русского балета под руководством заслуженного деятеля искусств Гедиминаса Таранды.

Кроме того, 26 марта состоится детский концерт «Сказки Пушкина» при участии симфонического оркестра Псковской филармонии и мастера песочной анимации Оксаны Чунчуковой.

По информации организаторов, завершится фестиваль 27 марта выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под руководством главного дирижера оркестра Псковской филармонии Николая Хондзинского.

«В программе концерта в Пскове прозвучат увертюра к опере "Псковитянка" Н.Римского-Корсакова, концерт для скрипки с оркестром и симфония №6 "Патетическая" П.Чайковского», - говорится в сообщении.