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Концерт симфонического оркестра Мариинского театра в БКЗ филармонии состоится на час позже

Время начала концерта симфонического оркестра Мариинского театра, 27 марта, переносится на час позже, с 19.00 на 20.00. Билеты, приобретенные ранее, действительны, обменивать их не нужно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством главного дирижера оркестра Псковской филармонии Николая Хондзинского закроет 45-й, юбилейный Фестиваль русской музыки в честь М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова.

Прозвучат увертюра к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, концерт для скрипки с оркестром и Симфония №6 «Патетическая» Петра Чайковского.

Увертюра к опере «Псковитянка» - первой и единственной исторической музыкальной драме Н. Римского-Корсакова, напомнит о событиях 1570-го года в Пскове, связанных с приездом в город царя Ивана Грозного и о сложной судьбе оперы, которой композитор посвятил тридцать лет жизни.

Концерт для скрипки с оркестром П.И. Чайковского - одно из монументальных и самых светлых весенних сочинений композитора. Написанный в пору творческого подъема концерт вобрал в себя все богатство творческой фантазии Чайковского. Один из известнейших скрипичных концертов в истории музыки - обязательное сочинение финала конкурса им. П.И. Чайковского в исполнении лучших скрипачей мира.

Симфония №6 «Патетическая» П.И. Чайковского стала завершением его творческого и жизненного пути. По признанию композитора, он хотел «написать грандиозную симфонию, которая была как бы завершением всей моей сочинительской карьеры... и с такой программой, которая останется для всех загадкой...»

«Тайную» программу шестой симфонии раскрывает ее музыка - трагическая эпопея жизни человека с ее сложными коллизиями, суровой напряженной борьбой и неизбежным уходом в небытие. Подведя итоги в симфонических изысканиях ее автора, симфония навсегда осталась обращенной в будущее.

Солистка концерта - Аяко Танабе (скрипка). Она родилась в 1987 году в Японии. Окончила Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Московскую консерваторию (класс профессора С. И. Кравченко).

С детских лет ведет сольную концертную деятельность. Выступала с симфоническими оркестрами Японии, России, Турции, Азербайджана, Укрaины, Кипра.

Концерт состоится на сцене БКЗ Псковской областной филармонии 27 марта, в среду, в 20.00. Билеты от 500 до 1500 руб. можно приобрести в кассе филармонии или на сайте филармонии.