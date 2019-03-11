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На закрытии 45-го Фестиваля русской музыки псковичей ждет уникальное событие

Концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством главного дирижера оркестра Псковской филармонии Николая Хондзинского закроет 45-й, юбилейный Фестиваль русской музыки в честь М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова.

«Выступление лучшего симфонического коллектива России - это событие грандиозное, - подчеркнул Николай Хондзинский. - В настоящее время мы уже думаем и планируем дальнейшее сотрудничество с Мариинским театром».

Симфонический оркестр Мариинского театра - один из старейших музыкальных коллективов России. Его история восходит к началу XVIII века, ко времени возникновения придворной инструментальной капеллы. В XIX столетии важнейшую роль в становлении оркестра Мариинского театра сыграла деятельность Эдуарда Направника, возглавлявшего оркестр более полувека.

Высокий уровень оркестра не раз отмечали стоявшие за его пультом мировые знаменитости: Берлиоз, Вагнер, фон Бюлов, Чайковский, Малер, Никиш, Рахманинов, Менгельберг, Клемперер, Вальтер, Клайбер, Шёнберг и другие. В советское время блестящие традиции коллектива продолжили такие дирижеры, как Владимир Дранишников, Арий Пазовский, Евгений Мравинский, Константин Симеонов, Юрий Темирканов. Оркестру принадлежит честь первого исполнения многих оперных и балетных произведений Чайковского, опер Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, балетов Шостаковича, Хачатуряна, Асафьева.

С 1988 года оркестр Мариинского театра возглавляет Валерий Гергиев. С приходом маэстро Гергиева оркестровый репертуар значительно расширился. Помимо опер (среди которых в первую очередь стоит назвать тетралогию «Кольцо нибелунга» и все – начиная с «Лоэнгрина» – оперы Вагнера, исполняемые на немецком языке; все оперы Прокофьева и Шостаковича, большую часть оперного наследия Римского-Корсакова, Чайковского, обе авторские редакции «Бориса Годунова» Мусоргского, оперы Р. Штрауса, Яначека, Моцарта, Верди, Берлиоза, Пуччини, Доницетти и др.), в репертуар оркестра вошли симфонические произведения и другие жанры филармонической музыки. Оркестром были исполнены все симфонии Бетховена, Брамса, Малера, Чайковского, Прокофьева, Шостаковича, произведения Стравинского, Мессиана, Дютийё, Хенце, Щедрина, Тищенко, Губайдулиной, Канчели, Каретникова, Раскатова и многих других композиторов. Обогащению репертуара и прогрессу исполнительского уровня оркестра особенно способствовало открытие Концертного зала (2006) и новой сцены Мариинского театра (2013).

Под руководством Валерия Гергиева Симфонический оркестр Мариинского театра сотрудничает с крупнейшими оперными сценами и концертными залами мира, среди которых Метрополитен-опера, Кеннеди-центр, Карнеги-холл, Королевский оперный театр Ковент-Гарден, театр Карло Феличе, Опера Сан-Франциско, театр Ла Скала, Новая Опера Израиля, Театр Шатле, зал Плейель, Венский Концертхаус, амстердамский Концертгебау, Зальцбургский и Эдинбургский фестивали.

В программе концерта в Пскове прозвучат увертюра к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, концерт для скрипки с оркестром и Симфония №6 «Патетическая» П. И. Чайковского.

Солистка концерта - Аяко Танабе (скрипка).

Концерт состоится на сцене БКЗ Псковской областной филармонии 27 марта, в среду, в 20.00. Билеты от 500 до 1500 руб.

Заказ и боронование в кассе или на сайте филармонии.