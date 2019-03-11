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45-й Фестиваль русской музыки открылся в Пскове

В Пскове сегодня, 21 марта, открылся 45-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Приветствуя собравшихся, первый заместитель губернатора области Вера Емельянова зачитала приветственный адрес от имени главы региона Михаила Ведерникова. В адресе, в частности, отмечается, что жители области всегда с трепетом относились к наследию великих композиторов-земляков. За годы существования фестиваля на различных концертных площадках прозвучало более 1000 музыкальных произведений. Стало прекрасной традицией встречать весну в регионе этим культурным событием. В адресе также подчеркивается, что данную традицию необходимо поддерживать и дальше.

Художественный руководитель фестиваля Николай Хондзинский подчеркнул, что для него большая честь курировать это мероприятие. «Мы постарались, чтобы фестиваль был ярким и интересным для каждого зрителя», - заметил он, поблагодарив за поддержку в организации фестиваля администрацию области и региональный комитет по культуре.

Напомним, Фестиваль открывает концерт Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого - старейшего в России: свой первый концерт от дал в 1911 году. Концерт хора пройдёт при поддержке министерства культуры рф в рамках проекта Всероссийские филармонические сезоны.

23 марта в Пскове состоится премьера балета «Лебединое озеро» с участием Псковского симфонического оркестра и Имперского Русского балета под руководством заслуженного деятеля искусств Гедиминаса Таранды. Он в рамках фестиваля также проведёт балетный мастер-класс с псковскими детьми, занимающимися в балетной студии «Щелкунчик».

26 марта состоится вечерний детский концерт при участии Псковского симфонического оркестра и мастера песочной анимации Оксаны Чунчуковой «Сказки Пушкина».

На закрытии 45-го Фестиваля русской музыки выступит симфонический оркестр Мариинского театра под руководством главного дирижера оркестра Псковской филармонии Николая Хондзинского.

В программе концерта в Пскове прозвучат увертюра к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, концерт для скрипки с оркестром и Симфония №6 «Патетическая» Петра Чайковского. Солистка концерта — Аяко Танабе (скрипка).

Напомним, в 2019 году отмечается 175-летие со дня рождения Римского-Корсакова и 180-летие со дня рождения Мусоргского.