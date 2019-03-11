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Рекордное количество билетов продано на балет «Лебединое озеро» в Пскове

Рекордное количество билетов, а именно 1600, продано на балет «Лебединое озеро», который покажут 23 марта в БКЗ Псковской областной филармонии в рамках XLV Фестиваля русской музыки в честь М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова. Об этом в программе «Дело Луначарского» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Она напомнила, что торжественное открытие Фестиваля русской музыки состоится 21 марта в Большом концертном зале филармонии. На открытии фестиваля выступит хор имени Пятницкого. «Это будет незабываемое зрелище», - подчеркнула Е.Барышникова. В ходе беседы было отмечено, что данное мероприятие посетят около 600 человек.

К юбилею Николая Римского-Корсакова 26 марта покажут «Сказки Пушкина». Это концерт для маленьких зрителей.

Как отметила Елизавета Барышникова, ожидается «масштабнейшее закрытие фестиваля».

27 марта с программой выступит Симфонический оркестр Мариинского театра. Псковичи смогут услышать симфонии П.И. Чайковского, оперу «Псковитянка» Н. Римского-Корсакова и другие известные произведения. Руководить оркестром будет псковский дирижер Николай Хондзинский. Как отметила директор областной филармонии, билеты на симфонический оркестр еще есть в продаже.