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Сцена / Фестивали

Михаил Ведерников о Фестивале русской музыки: Это прекрасная традиция, которую нужно поддерживать и в дальнейшем

22.03.2019 10:47|ПсковКомментариев: 0

21 марта на сцене Псковской областной филармонии торжественно открылся 45-й Фестиваль русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поздравила всех присутствующих с праздником классической музыки, поприветствовала участников и зрителей фестиваля от имени губернатора области Михаила Ведерникова. Вера Емельянова отметила, что жители нашего региона всегда с большим трепетом и уважением относились к музыкальному наследию композиторов, которые жили и творили на Псковской земле. В рамках традиционного фестиваля за время его проведения прозвучало более тысячи музыкальных произведений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Это прекрасная традиция, которую нужно поддерживать и в дальнейшем. А сегодня музыка звучит в честь 180-летия Модеста Петровича Мусоргского и 175-летия Николая Андреевича Римского-Корсакова», - говорится в приветственном обращении Михаила Ведерникова.

Художественный руководитель фестиваля, главный дирижер симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский подчеркнул, что организаторы постарались, чтобы фестиваль был ярким, интересным. Всемирно известные коллективы представят на сцене Псковской областной филармонии разные виды искусства.

Открылся фестиваль выступлением уникального коллектива, сохраняющего традиции народного пения, – государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого. Концерт организован в рамках проекта министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

Псковские зрители очень тепло принимали каждый выход на сцену высокопрофессиональных артистов. Во время исполнения народных песен, песен советских и российских композиторов голоса хористов сливались в один голос. Сложилось впечатление, что глубокий звук как будто обволакивает сидящих в зале, и слушатель попадает внутрь этого звучания и уже не замечает окружающего пространства. Хореографические номера также заворажили присутствующих своим рисунком, экспрессивностью и лиризмом, высочайшим мастерством исполнения. Каждый выход на сцену прославленного коллектива – это отдельный спектакль.

Неподражаемая манера исполнения, мощные голоса, яркая хореография, красочные костюмы произвели неизгладимое впечатление на псковскую публику. По окончании концерта зрители стоя благодарили артистов за чудесное выступление и долго не отпускали их со сцены. Маэстро Николай Хондзинский вручил известному коллективу диплом участника фестиваля.

Добавим, что в рамках 45 Фестиваля русской музыки Имперский русский балет (руководитель – заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда) покажет на сцене Псковской областной филармонии балет «Лебединое озеро» 23 и 24 марта. Зрителям представят музыкальную сказку в исполнении симфонического оркестра Псковской областной филармонии 26 марта. А завершится фестиваль концертом симфонического оркестра Мариинского театра 27 марта.

Теги: #театр #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: 45-й Фестиваль русской музыки им. М.П.Мусоргского и Н.А.Римского-Корсакова Михаил Ведерников о Фестивале русской музыки: Это прекрасная традиция, которую нужно поддерживать и в дальнейшем 45-й Фестиваль русской музыки открылся в Пскове Выставка юной художницы Лайлы Мевес открыла Фестиваль русской музыки в Пскове Хор имени Пятницкого откроет юбилейный Фестиваль русской музыки в Пскове С трепетом жду предстоящего концерта с Мариинкой - Николай Хондзинский На премьере балета «Лебединое озеро» в Пскове будет играть концертмейстер Большого театра Александр Калашков Гедиминас Таранда проведет балетный мастер-класс для псковичей Рекордное количество билетов продано на балет «Лебединое озеро» в Пскове На закрытии 45-го Фестиваля русской музыки псковичей ждет уникальное событие Концерт симфонического оркестра Мариинского театра в БКЗ филармонии состоится на час позже Из-за холода организаторы Фестиваля русской музыки в этом году откажутся от акции «Музыка для всех» Важной датой в календаре событийного туризма региона назвала Фестиваль русской музыки Елизавета Барышникова Выставка живописи юной художницы-балерины пройдет в Пскове в рамках Фестиваля русской музыки Такое пропускать нельзя: организаторы Фестиваля русской музыки посоветовали псковичам поторопиться с приобретением билетов Лучший симфонический оркестр страны впервые прозвучит на псковской сцене в рамках Фестиваля русской музыки Мы гордимся программой 45-го Фестиваля русской музыки - Елизавета Барышникова Детский концерт с песочной анимацией «Сказки Пушкина» покажут в БКЗ филармонии Псковская областная филармония начала продажу билетов на концерт оркестра Мариинского театра Легендарный хор имени Пятницкого откроет Фестиваль русской музыки в Пскове У псковичей, не успевших приобрести билеты на балет «Лебединое озеро», появился шанс попасть на уникальное представление На закрытие Фестиваля русской музыки в Псков приедет симфонический оркестр Мариинского театра Билеты на балет «Лебединое озеро» появились в продаже в кассе БКЗ Совместный проект готовят на Фестиваль русской музыки Псковский симфонический оркестр и Имперский русский балет
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