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Сцена / Фестивали

На премьере балета «Лебединое озеро» в Пскове будет играть концертмейстер Большого театра Александр Калашков

19.03.2019 12:33|ПсковКомментариев: 0

Концертмейстер и солист Большого театра, заслуженный артист России Александр Калашков примет участие в одном из самых ожидаемых событий - 45-го юбилейного Фестиваля русской музыки имени Римского-Корсакова и Мусоргского - бессмертном балете П.И. Чайковского «Лебединое озеро» в исполнении Имперского Русского Балета (руководитель – заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда) и Симфонического оркестра Псковской филармонии (художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Александр Калашков окончил Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского и уже на пятом курсе был приглашен в Большой театр. Сейчас он – концертмейстер оркестра Большого театра.

Александру Калашкову удается счастливо сочетать работу «первой скрипки» главного театра России с сольным исполнением музыки различных стилей.

Артист активно сотрудничает с музыкальными коллективами и солистами, его отличает постоянное стремление к совершенствованию технического мастерства, гармоничное развитие классической техники исполнения. Его выступления всегда характеризуются великолепным звуком и особой энергией, придающей новое звучание даже хорошо известным произведениям.

Стараясь не замыкаться в рамках привычного репертуара, Александр Калашков всегда сохраняет открытость новым – вплоть до самых смелых – музыкальным идеям.

За эти годы он участвовал во всех оперных и балетных постановках театра, работал с выдающимися советскими и российскими дирижёрами, среди которых – Геннадий Рождественский, Евгений Светланов, Мстислав Ростропович, Юрий Темирканов, Теодор Курентзис.

Псковичи смогут увидеть балет «Лебединое озеро» в субботу, 23 марта, начало в 19.00, и в воскресенье, 24 марта, начало в 14.00.

Напомним, что 45-й Фестиваль русской музыки имени Н.А. Римского-Корсакова и М.П. Мусоргского будет проходить в Пскове с 21 по 27 марта. Накануне, 20 марта, в галерее «Цех» откроется выставка юной петербургской художницы Лайлы Мевес «Звук и тишина».

21 марта старт фестивалю даст концерт легендарного хора имени Пятницкого. 26 марта состоится вечерний детский концерт при участии Псковского симфонического оркестра и мастера песочной анимации Оксаны Чунчуковой «Сказки Пушкина». Также в рамках фестиваля руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда проведет балетный мастер-класс с псковскими детьми, занимающимися в балетной студии «Щелкунчик».

27 марта завершит фестивальную неделю концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Николая Хондзинского.

Теги: #театр #концерт #балет #фестиваль русской музыки
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: 45-й Фестиваль русской музыки им. М.П.Мусоргского и Н.А.Римского-Корсакова На премьере балета «Лебединое озеро» в Пскове будет играть концертмейстер Большого театра Александр Калашков Гедиминас Таранда проведет балетный мастер-класс для псковичей Рекордное количество билетов продано на балет «Лебединое озеро» в Пскове На закрытии 45-го Фестиваля русской музыки псковичей ждет уникальное событие Концерт симфонического оркестра Мариинского театра в БКЗ филармонии состоится на час позже Из-за холода организаторы Фестиваля русской музыки в этом году откажутся от акции «Музыка для всех» Важной датой в календаре событийного туризма региона назвала Фестиваль русской музыки Елизавета Барышникова Выставка живописи юной художницы-балерины пройдет в Пскове в рамках Фестиваля русской музыки Такое пропускать нельзя: организаторы Фестиваля русской музыки посоветовали псковичам поторопиться с приобретением билетов Лучший симфонический оркестр страны впервые прозвучит на псковской сцене в рамках Фестиваля русской музыки Мы гордимся программой 45-го Фестиваля русской музыки - Елизавета Барышникова Детский концерт с песочной анимацией «Сказки Пушкина» покажут в БКЗ филармонии Псковская областная филармония начала продажу билетов на концерт оркестра Мариинского театра Легендарный хор имени Пятницкого откроет Фестиваль русской музыки в Пскове У псковичей, не успевших приобрести билеты на балет «Лебединое озеро», появился шанс попасть на уникальное представление На закрытие Фестиваля русской музыки в Псков приедет симфонический оркестр Мариинского театра Билеты на балет «Лебединое озеро» появились в продаже в кассе БКЗ Совместный проект готовят на Фестиваль русской музыки Псковский симфонический оркестр и Имперский русский балет
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