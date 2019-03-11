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На премьере балета «Лебединое озеро» в Пскове будет играть концертмейстер Большого театра Александр Калашков

Концертмейстер и солист Большого театра, заслуженный артист России Александр Калашков примет участие в одном из самых ожидаемых событий - 45-го юбилейного Фестиваля русской музыки имени Римского-Корсакова и Мусоргского - бессмертном балете П.И. Чайковского «Лебединое озеро» в исполнении Имперского Русского Балета (руководитель – заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда) и Симфонического оркестра Псковской филармонии (художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Александр Калашков окончил Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского и уже на пятом курсе был приглашен в Большой театр. Сейчас он – концертмейстер оркестра Большого театра.

Александру Калашкову удается счастливо сочетать работу «первой скрипки» главного театра России с сольным исполнением музыки различных стилей.

Артист активно сотрудничает с музыкальными коллективами и солистами, его отличает постоянное стремление к совершенствованию технического мастерства, гармоничное развитие классической техники исполнения. Его выступления всегда характеризуются великолепным звуком и особой энергией, придающей новое звучание даже хорошо известным произведениям.

Стараясь не замыкаться в рамках привычного репертуара, Александр Калашков всегда сохраняет открытость новым – вплоть до самых смелых – музыкальным идеям.

За эти годы он участвовал во всех оперных и балетных постановках театра, работал с выдающимися советскими и российскими дирижёрами, среди которых – Геннадий Рождественский, Евгений Светланов, Мстислав Ростропович, Юрий Темирканов, Теодор Курентзис.

Псковичи смогут увидеть балет «Лебединое озеро» в субботу, 23 марта, начало в 19.00, и в воскресенье, 24 марта, начало в 14.00.

Напомним, что 45-й Фестиваль русской музыки имени Н.А. Римского-Корсакова и М.П. Мусоргского будет проходить в Пскове с 21 по 27 марта. Накануне, 20 марта, в галерее «Цех» откроется выставка юной петербургской художницы Лайлы Мевес «Звук и тишина».

21 марта старт фестивалю даст концерт легендарного хора имени Пятницкого. 26 марта состоится вечерний детский концерт при участии Псковского симфонического оркестра и мастера песочной анимации Оксаны Чунчуковой «Сказки Пушкина». Также в рамках фестиваля руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда проведет балетный мастер-класс с псковскими детьми, занимающимися в балетной студии «Щелкунчик».

27 марта завершит фестивальную неделю концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Николая Хондзинского.