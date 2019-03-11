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Премьерный показ балета «Лебединое озеро» состоится сегодня в Пскове

Сегодня, 23 марта, в БКЗ Псковской областной филармонии в рамках XLV Фестиваля русской музыки в честь М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова покажут балет «Лебединое озеро». Это самая известная в мире балетная постановка, символ русского балета и одно из важнейших достижений русской культуры, которая не теряет своего величия уже более 140 лет.

Трепетная история любви рыцарских времен, соединившая вымысел и реальность, надежды на счастье, предательство и искупление вины своей жизнью, никого не оставляет равнодушным. Но главной составляющей постоянного грандиозного успеха балета остается гениальная музыка Чайковского. Полная силы и мощи, тончайшего лиризма и богатства красок, более других она напоминает о том, что, несмотря на все невзгоды жизни, на этом свете царствуют добро и красота. Благодаря ей, самая волнующая поэма о верной любви неизменно востребована и любима в России и во всем мире.

Участниками великолепной постановки вновь станут Имперский русский балет (руководитель – заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда) и Симфонический оркестр Псковской филармонии (художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский).

Ранее директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова сообщила, что на балет «Лебединое озеро» продано рекордное количество билетов.

Псковичи смогут увидеть балет «Лебединое озеро» не только в эту субботу, но и в воскресенье, 24 марта.

Напомним, в Пскове 21 марта открылся 45-й Фестиваль русской музыки имени Н.А. Римского-Корсакова и М.П. Мусоргского, который продлится до 27 марта. Завершит фестивальную неделю концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Николая Хондзинского.