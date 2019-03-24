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Сегодня состоится детский концерт «Сказки Пушкина»

26 марта в 19.00 в рамках программы 45-го фестиваля русской музыки имени М.П.Мусоргского и Н.А.Римского-Корсакова состоится детский концерт «Сказки Пушкина» при участии симфонического оркестра Псковской филармонии и мастера песочной анимации Оксаны Чунчуковой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Сказки Пушкина» - программа для детей и их родителей, а также для всех, кто любит сказку и сказочную музыку, непревзойденным мастером которой был Н.А.Римский-Корсаков. Яркая, красочная, изобретательная, созданная рукой настоящего композитора-сказочника, она и составит музыкальную часть программы. А герои и события сказок в технике цветного песка оживут на экране под рукой художника песочной анимации Оксаны Чунчуковой.

27 марта на закрытии 45-го Фестиваля русской музыки выступит симфонический оркестр Мариинского театра под руководством главного дирижера оркестра Псковской филармонии Николая Хондзинского.

В программе концерта в Пскове прозвучат увертюра к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, концерт для скрипки с оркестром и Симфония №6 «Патетическая» Петра Чайковского. Солистка концерта - Аяко Танабе (скрипка).

Напомним, в 2019 году отмечается 175-летие со дня рождения Римского-Корсакова и 180-летие со дня рождения Мусоргского.