Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детский концерт «Сказки Пушкина»
Мариинка: впервые в Пскове
Суздальский фестиваль анимационного кино
Децл «Морфия»
ЗдраСьте, я ваша тетя!
Есть билет на балет!
Премьеры апреля
Псковичи о «Несвятых святых»
«Музыка любви» от Оксаны Федоровой
ещё Фестивали 24.03.2019 09:311 Сказка в пачке: «Лебединое озеро» впервые показали на псковской сцене 26.03.2019 08:130 Сегодня состоится детский концерт «Сказки Пушкина» 24.03.2019 09:311 Сказка в пачке: «Лебединое озеро» впервые показали на псковской сцене 23.03.2019 19:563 «Замахнулись на Чайковского»: в псковском БКЗ начался показ балета «Лебединое озеро» 23.03.2019 12:030 Премьерный показ балета «Лебединое озеро» состоится сегодня в Пскове 22.03.2019 10:470 Михаил Ведерников о Фестивале русской музыки: Это прекрасная традиция, которую нужно поддерживать и в дальнейшем
Сцена / Фестивали

Сегодня состоится детский концерт «Сказки Пушкина»

26.03.2019 08:13|ПсковКомментариев: 0

26 марта в 19.00 в рамках программы 45-го фестиваля русской музыки имени М.П.Мусоргского и Н.А.Римского-Корсакова состоится детский концерт «Сказки Пушкина» при участии симфонического оркестра Псковской филармонии и мастера песочной анимации Оксаны Чунчуковой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Сказки Пушкина» - программа для детей и их родителей, а также для всех, кто любит сказку и сказочную музыку, непревзойденным мастером которой был Н.А.Римский-Корсаков. Яркая, красочная, изобретательная, созданная рукой настоящего композитора-сказочника, она и составит музыкальную часть программы. А герои и события сказок в технике цветного песка оживут на экране под рукой художника песочной анимации Оксаны Чунчуковой.

27 марта на закрытии 45-го Фестиваля русской музыки выступит симфонический оркестр Мариинского театра под руководством главного дирижера оркестра Псковской филармонии Николая Хондзинского.

В программе концерта в Пскове прозвучат увертюра к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, концерт для скрипки с оркестром и Симфония №6 «Патетическая» Петра Чайковского. Солистка концерта - Аяко Танабе (скрипка).

Напомним, в 2019 году отмечается 175-летие со дня рождения Римского-Корсакова и 180-летие со дня рождения Мусоргского.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Сюжет: 45-й Фестиваль русской музыки им. М.П.Мусоргского и Н.А.Римского-Корсакова Сегодня состоится детский концерт «Сказки Пушкина» Сказка в пачке: «Лебединое озеро» впервые показали на псковской сцене «Замахнулись на Чайковского»: в псковском БКЗ начался показ балета «Лебединое озеро» Премьерный показ балета «Лебединое озеро» состоится сегодня в Пскове Михаил Ведерников о Фестивале русской музыки: Это прекрасная традиция, которую нужно поддерживать и в дальнейшем 45-й Фестиваль русской музыки открылся в Пскове Выставка юной художницы Лайлы Мевес открыла Фестиваль русской музыки в Пскове Хор имени Пятницкого откроет юбилейный Фестиваль русской музыки в Пскове С трепетом жду предстоящего концерта с Мариинкой - Николай Хондзинский На премьере балета «Лебединое озеро» в Пскове будет играть концертмейстер Большого театра Александр Калашков Гедиминас Таранда проведет балетный мастер-класс для псковичей Рекордное количество билетов продано на балет «Лебединое озеро» в Пскове На закрытии 45-го Фестиваля русской музыки псковичей ждет уникальное событие Концерт симфонического оркестра Мариинского театра в БКЗ филармонии состоится на час позже Из-за холода организаторы Фестиваля русской музыки в этом году откажутся от акции «Музыка для всех» Важной датой в календаре событийного туризма региона назвала Фестиваль русской музыки Елизавета Барышникова Выставка живописи юной художницы-балерины пройдет в Пскове в рамках Фестиваля русской музыки Такое пропускать нельзя: организаторы Фестиваля русской музыки посоветовали псковичам поторопиться с приобретением билетов Лучший симфонический оркестр страны впервые прозвучит на псковской сцене в рамках Фестиваля русской музыки Мы гордимся программой 45-го Фестиваля русской музыки - Елизавета Барышникова Детский концерт с песочной анимацией «Сказки Пушкина» покажут в БКЗ филармонии Псковская областная филармония начала продажу билетов на концерт оркестра Мариинского театра Легендарный хор имени Пятницкого откроет Фестиваль русской музыки в Пскове У псковичей, не успевших приобрести билеты на балет «Лебединое озеро», появился шанс попасть на уникальное представление На закрытие Фестиваля русской музыки в Псков приедет симфонический оркестр Мариинского театра Билеты на балет «Лебединое озеро» появились в продаже в кассе БКЗ Совместный проект готовят на Фестиваль русской музыки Псковский симфонический оркестр и Имперский русский балет
Лента новостей
Последние новости
26.03.2019, 08:130 Сегодня состоится детский концерт «Сказки Пушкина» 25.03.2019, 14:460 Режиссер Сергей Чехов награжден премией президента РФ за постановку спектакля «Река Потудань» 25.03.2019, 12:430 5 апреля в областной филармонии покажут «Здрасьте, я ваша тетя!» 25.03.2019, 12:390 Режиссер спектакля R.E.P.L.I.C.A: Когда человек оказывается роботом, и почему робот абсолютно уверен, что он человек?
24.03.2019, 09:311 Сказка в пачке: «Лебединое озеро» впервые показали на псковской сцене 23.03.2019, 19:563 «Замахнулись на Чайковского»: в псковском БКЗ начался показ балета «Лебединое озеро» 23.03.2019, 15:560 Псковский театр кукол отметил тройной праздник 23.03.2019, 12:030 Премьерный показ балета «Лебединое озеро» состоится сегодня в Пскове
22.03.2019, 10:470 Михаил Ведерников о Фестивале русской музыки: Это прекрасная традиция, которую нужно поддерживать и в дальнейшем 21.03.2019, 19:281 45-й Фестиваль русской музыки открылся в Пскове 21.03.2019, 14:290 Чуки и Геки в путешествии сквозь года 21.03.2019, 12:081 Актер и режиссер Псковского театра кукол Борис Поткин: Главное - чтобы зрители радовались!
21.03.2019, 10:370 Выставка юной художницы Лайлы Мевес открыла Фестиваль русской музыки в Пскове 21.03.2019, 08:500 Хор имени Пятницкого откроет юбилейный Фестиваль русской музыки в Пскове 20.03.2019, 18:370 Псковский театр драмы представил афишу на апрель 20.03.2019, 17:490 «Она по-прежнему готова чаще появляться на сцене, а поклонники ждут новых композиций в ее исполнении». Тамара Гвердцители. Продолжение
20.03.2019, 12:320 Концерт Тамары Гвердцители 19.03.2019, 18:330 Наталия Неласая: Сколько помню себя, столько и наш театр! 19.03.2019, 17:560 Фестиваль русской музыки будет жить дальше и станет еще ярче и интереснее - Николай Хондзинский 19.03.2019, 17:150 Николай Хондзинский: Мы продолжаем движение к театру оперы и балета
19.03.2019, 15:120 Режиссер спектакля «R.E.P.L.I.C.A.» Александр Баркар: «Возможно, история о роботах поможет понять что-то о нас – людях» 19.03.2019, 14:340 С трепетом жду предстоящего концерта с Мариинкой - Николай Хондзинский 19.03.2019, 12:330 На премьере балета «Лебединое озеро» в Пскове будет играть концертмейстер Большого театра Александр Калашков 18.03.2019, 15:480 «Очень громкую премьеру» покажут в Пскове 11 и 12 апреля
18.03.2019, 12:570 20 марта откроется выставка художницы из Петербурга Лайлы Мевес «Звук и тишина» 15.03.2019, 16:310 «Дело Луначарского» о XLV Фестивале русской музыки. ВИДЕО 15.03.2019, 14:190 Гедиминас Таранда проведет балетный мастер-класс для псковичей 15.03.2019, 14:000 Рекордное количество билетов продано на балет «Лебединое озеро» в Пскове
15.03.2019, 13:340 6 апреля в Пскове состоится премьера фантастической мелодрамы R.E.P.L.I.C.A 15.03.2019, 13:070 Александр Заболотный и его «Фауст»: «Не люблю ставить нравоучительные спектакли» 15.03.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского», посвященной XLV Фестивалю русской музыки 14.03.2019, 16:330 Духовой оркестр псковского детского дома «Геликон» отметил 15 лет со дня образования
14.03.2019, 15:180 Псковичей приглашают на грандиозный концерт Артиста с большой буквы Валерия Леонтьева 14.03.2019, 12:220 Несравненная Тамара Гвердцители выступит в Пскове 12.03.2019, 13:090 Фантастическую мелодраму и оглушительную комедию готовит Псковский драмтеатр для показа в апреле 12.03.2019, 11:510 Здрасьте, я ваша Тетя!
11.03.2019, 18:452 Оксана Федорова подарила родному городу «Музыку любви» 11.03.2019, 13:390 На закрытии 45-го Фестиваля русской музыки псковичей ждет уникальное событие 11.03.2019, 12:350 «Звезды проекта Голос. Дети» 11.03.2019, 12:200 Комедия «Плачу вперед»
10.03.2019, 10:020 «Очень громкая премьера» 09.03.2019, 12:121 Премьера концертной программы Оксаны Федоровой состоится сегодня в Пскове 09.03.2019, 10:150 «Очень громкая премьера» 07.03.2019, 16:250 «Чук и Гек» покажут в Пскове 16 марта
07.03.2019, 13:360 26 марта состоится детский концерт «Сказки Пушкина» 07.03.2019, 13:110 Оксана Федорова: 9 марта проект «Музыка любви» в Пскове объединит музыку, любовь и красоту 06.03.2019, 15:040 Концерт симфонического оркестра Мариинского театра в БКЗ филармонии состоится на час позже 06.03.2019, 14:350 Три спектакля покажет Псковский театр драмы в праздничные дни
05.03.2019, 12:590 Суздальский фестиваль анимационного кино пройдет в Пскове 05.03.2019, 12:130 Художница Мария Воробьева: У малышей способности к восприятию искусства выше, чем мы привыкли думать 04.03.2019, 09:530 «R.E.P.L.I.C.A.» 03.03.2019, 13:400 Спектакль «Ионыч» покажет сегодня Псковский драмтеатр
03.03.2019, 12:480 «Великий май, победный май!» 03.03.2019, 12:270 STAND UP SHOW 02.03.2019, 11:540 Отчетный концерт «Театра танца «Русские узоры» 02.03.2019, 10:517 «Гробницу малыша Тутанхамона» представит сегодня Псковский драмтеатр на фестивале «Прорыв» в Александринке
01.03.2019, 11:280 Концерт оркестра Мариинского театра 01.03.2019, 10:180 «Очень громкая премьера» 01.03.2019, 09:370 «Мойдодыр» 28.02.2019, 15:390 Андрей Носков: Я за чувственный игровой театр
28.02.2019, 15:320 Специальная премьера картины «На берегу мечты» стартовала в кинотеатрах региональной киносети 26.02.2019, 12:530 На юбилейный концерт приглашает псковичей детский духовой оркестр «Геликон» 26.02.2019, 08:594 Псковский драмтеатр покажет спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» в рамках Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» 24.02.2019, 14:2728 Известный стендап-комик выступит в Пскове
24.02.2019, 10:4613 Арт-директор псковского драмтеатра Андрей Пронин сегодня станет театральным кассиром 23.02.2019, 15:502 Псковичи смогут сегодня посмотреть и обсудить спектакль «Жанна» с драматургом Ярославой Пулинович 22.02.2019, 16:5210 Фильм о Великой Отечественной войне планирует снять Дмитрий Месхиев 22.02.2019, 15:4114 Псковский драмтеатр собирается снова выйти на улицу
22.02.2019, 14:2817 Псковский драмтеатр переключился на постановку комедий 22.02.2019, 14:006 Большой удачей считает Дмитрий Месхиев приход Сергея Чехова на должность ведущего режиссера Псковского драмтеатра 22.02.2019, 13:5910 Дмитрий Месхиев: XXVI Пушкинский театральный фестиваль мы сделали неплохим 22.02.2019, 13:1330 Дмитрий Месхиев: Уходить надо тогда, когда ты понимаешь, что все, что ты сделал, не сгорит
21.02.2019, 17:358 На фоне Пушкина. Часть вторая 21.02.2019, 14:361 Выставка Любови Желтышевой «Время созерцать» откроется в галерее «Цех» 21.02.2019, 13:1313 Арт-директор псковского драмтеатра Андрей Пронин 24 февраля станет театральным кассиром 21.02.2019, 13:080 Из-за холода организаторы Фестиваля русской музыки в этом году откажутся от акции «Музыка для всех»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru