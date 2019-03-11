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Сцена / Фестивали

С трепетом жду предстоящего концерта с Мариинкой - Николай Хондзинский

19.03.2019 14:34|ПсковКомментариев: 0

По словам художественного руководителя и главного дирижера Псковского симфонического оркестра Николая Хондзинского, на закрытии 45-го Фестиваля русской музыки в Пскове прозвучат знаковые для Пскова и русского искусства произведения в исполнении роскошного коллектива. Речь идет об увертюре к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, концерте для скрипки с оркестром и Симфонии №6 «Патетическая» П. И. Чайковского, которые 27 марта, в среду, на сцене БКЗ исполнит симфонический оркестр Мариинского театра.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, генеральная репетиция состоится в Санкт-Петербурге 25 марта. В Пскове перед концертом пройдет акустическая репетиция. «Я сотрудничаю с оркестром Мариинского театра на протяжении нескольких лет, мы играли Рахманинова, Чайковского, Моцарта, Бетховена. Каждый выход к ним - сложно передаваемые ощущения. Это фантастические музыканты с потрясающей реакцией, роскошный коллектив, который играет на одном дыхании. Я с трепетом жду встречи с оркестром и музыкой», - отметил Николай Хондзинский.

Произведения, которые прозвучат на концерте, являются знаковыми для русской музыки, подчеркивает дирижер. «Наверное, не надо объяснять, насколько значима для Псковской земли опера Римского-Корсакова «Псковитянка». Скрипичный концерт Чайковского, в котором будет солировать известная псковскому слушателю Аяко Танабе, - это сочинение, о котором невозможно рассказать в двух словах. Эта музыка многое значит для артистов во всем мире. Грандиозная симфония Чайковского часто исполняется во всем мире, в Пскове - не так часто, как хотелось», - сказал Николай Хондзинский.

Главный дирижер Псковского симфонического оркестра также напомнил, что концерт, заявленный ранее на 19.00, состоится на час позже. «Приезд театра сложное по логистике и организации мероприятие, - пояснил Николай. - В связи со сложностями перевозки концерт перенесен на час».

Теги: #БКЗ #Николай Хондзинский #фестиваль русской музыки
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: 45-й Фестиваль русской музыки им. М.П.Мусоргского и Н.А.Римского-Корсакова С трепетом жду предстоящего концерта с Мариинкой - Николай Хондзинский На премьере балета «Лебединое озеро» в Пскове будет играть концертмейстер Большого театра Александр Калашков Гедиминас Таранда проведет балетный мастер-класс для псковичей Рекордное количество билетов продано на балет «Лебединое озеро» в Пскове На закрытии 45-го Фестиваля русской музыки псковичей ждет уникальное событие Концерт симфонического оркестра Мариинского театра в БКЗ филармонии состоится на час позже Из-за холода организаторы Фестиваля русской музыки в этом году откажутся от акции «Музыка для всех» Важной датой в календаре событийного туризма региона назвала Фестиваль русской музыки Елизавета Барышникова Выставка живописи юной художницы-балерины пройдет в Пскове в рамках Фестиваля русской музыки Такое пропускать нельзя: организаторы Фестиваля русской музыки посоветовали псковичам поторопиться с приобретением билетов Лучший симфонический оркестр страны впервые прозвучит на псковской сцене в рамках Фестиваля русской музыки Мы гордимся программой 45-го Фестиваля русской музыки - Елизавета Барышникова Детский концерт с песочной анимацией «Сказки Пушкина» покажут в БКЗ филармонии Псковская областная филармония начала продажу билетов на концерт оркестра Мариинского театра Легендарный хор имени Пятницкого откроет Фестиваль русской музыки в Пскове У псковичей, не успевших приобрести билеты на балет «Лебединое озеро», появился шанс попасть на уникальное представление На закрытие Фестиваля русской музыки в Псков приедет симфонический оркестр Мариинского театра Билеты на балет «Лебединое озеро» появились в продаже в кассе БКЗ Совместный проект готовят на Фестиваль русской музыки Псковский симфонический оркестр и Имперский русский балет
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