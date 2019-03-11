Сцена / Фестивали

С трепетом жду предстоящего концерта с Мариинкой - Николай Хондзинский

По словам художественного руководителя и главного дирижера Псковского симфонического оркестра Николая Хондзинского, на закрытии 45-го Фестиваля русской музыки в Пскове прозвучат знаковые для Пскова и русского искусства произведения в исполнении роскошного коллектива. Речь идет об увертюре к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, концерте для скрипки с оркестром и Симфонии №6 «Патетическая» П. И. Чайковского, которые 27 марта, в среду, на сцене БКЗ исполнит симфонический оркестр Мариинского театра.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, генеральная репетиция состоится в Санкт-Петербурге 25 марта. В Пскове перед концертом пройдет акустическая репетиция. «Я сотрудничаю с оркестром Мариинского театра на протяжении нескольких лет, мы играли Рахманинова, Чайковского, Моцарта, Бетховена. Каждый выход к ним - сложно передаваемые ощущения. Это фантастические музыканты с потрясающей реакцией, роскошный коллектив, который играет на одном дыхании. Я с трепетом жду встречи с оркестром и музыкой», - отметил Николай Хондзинский.

Произведения, которые прозвучат на концерте, являются знаковыми для русской музыки, подчеркивает дирижер. «Наверное, не надо объяснять, насколько значима для Псковской земли опера Римского-Корсакова «Псковитянка». Скрипичный концерт Чайковского, в котором будет солировать известная псковскому слушателю Аяко Танабе, - это сочинение, о котором невозможно рассказать в двух словах. Эта музыка многое значит для артистов во всем мире. Грандиозная симфония Чайковского часто исполняется во всем мире, в Пскове - не так часто, как хотелось», - сказал Николай Хондзинский.

Главный дирижер Псковского симфонического оркестра также напомнил, что концерт, заявленный ранее на 19.00, состоится на час позже. «Приезд театра сложное по логистике и организации мероприятие, - пояснил Николай. - В связи со сложностями перевозки концерт перенесен на час».