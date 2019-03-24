Сцена / Фестивали

Концерт симфонического оркестра Мариинского театра закроет Фестиваль русской музыки в Пскове

Сегодня, 27 марта, состоится концерт-закрытие ежегодного Фестиваля русской музыки в честь М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова. Единственный в России музыкальный фестиваль в честь композиторов - уроженцев земли Псковской, завершится уникальным концертом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, впервые на сцене Большого зала Псковской областной филармонии выступит симфонический оркестр Мариинского театра под руководством главного дирижера оркестра Псковской филармонии Николая Хондзинского.

Симфонический оркестр Мариинского театра - один из старейших музыкальных коллективов России. Его история восходит к началу XVIII века, ко времени возникновения придворной инструментальной капеллы. В XIX столетии важнейшую роль в становлении оркестра Мариинского театра сыграла деятельность Эдуарда Направника, возглавлявшего оркестр более полувека.

В программе концерта в Пскове прозвучат увертюра к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, концерт для скрипки с оркестром и Симфония №6 «Патетическая» П. И. Чайковского.

Солистка концерта - Аяко Танабе (скрипка).

Концерт состоится на сцене БКЗ Псковской областной филармонии 27 марта, в среду, в 20.00. Билеты от 500 до 1500 руб.

Заказ и бронирование в кассе или на сайте филармонии.