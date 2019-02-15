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«Замахнулись на Чайковского»: в псковском БКЗ начался показ балета «Лебединое озеро»

23.03.2019 19:56|ПсковКомментариев: 0

Сегодня в рамках 45-го Фестиваля русской музыки им. М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова на сцене Псковского БКЗ филармонии ставят балет Петра Чайковского «Лебединое озеро», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Приветствуя зрителей, художественный руководитель фестиваля Николай Хондзинский отметил, что для псковских музыкантов сегодняшнее представление - это большой праздник. Он напомнил, что для симфонического оркестра это вторая балетная постановка, и пообещал, что сотрудничество с Русским имперским балетом продолжится.

Как заметил Гедиминас Таранда, в зале сегодня присутствует очень много постоянных зрителей. «Помните прошлый год, когда совместно с «Командой 2018» мы открыли год балета в Пскове? Все относились к этому скептически. Но мы показали «Щелкунчика» с нашими замечательными детьми. После этого мы приехали и показали впервые в Палкино балет «Спящая красавица» и открыли балетный зал, и теперь дети там занимаются балетом. После показали балет в Великих Луках. Пять месяцев назад в декабре мы показали в Пскове «Шахерезаду» и «Болеро», и это было потрясающе. После этого мы замахнулись на Петра Чайковского. Это шедевр русской музыки. Для нас сегодня очень волнительный момент», - поделился он.

Гедиминас Таранда поблагодарил директора филармонии, команду Михаила Ведерникова за организацию представления.

Напомним, балет «Лебединое озеро» также покажут для зрителей завтра, 24 марта, в 14:00.

26 марта состоится вечерний детский концерт при участии Псковского симфонического оркестра и мастера песочной анимации Оксаны Чунчуковой «Сказки Пушкина».

На закрытии 45-го Фестиваля русской музыки выступит симфонический оркестр Мариинского театра под руководством главного дирижера оркестра Псковской филармонии Николая Хондзинского.

В программе концерта в Пскове прозвучат увертюра к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, концерт для скрипки с оркестром и Симфония №6 «Патетическая» Петра Чайковского. Солистка концерта - Аяко Танабе (скрипка).

Теги: #БКЗ #балет #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: 45-й Фестиваль русской музыки им. М.П.Мусоргского и Н.А.Римского-Корсакова «Замахнулись на Чайковского»: в псковском БКЗ начался показ балета «Лебединое озеро» Премьерный показ балета «Лебединое озеро» состоится сегодня в Пскове Михаил Ведерников о Фестивале русской музыки: Это прекрасная традиция, которую нужно поддерживать и в дальнейшем 45-й Фестиваль русской музыки открылся в Пскове Выставка юной художницы Лайлы Мевес открыла Фестиваль русской музыки в Пскове Хор имени Пятницкого откроет юбилейный Фестиваль русской музыки в Пскове С трепетом жду предстоящего концерта с Мариинкой - Николай Хондзинский На премьере балета «Лебединое озеро» в Пскове будет играть концертмейстер Большого театра Александр Калашков Гедиминас Таранда проведет балетный мастер-класс для псковичей Рекордное количество билетов продано на балет «Лебединое озеро» в Пскове На закрытии 45-го Фестиваля русской музыки псковичей ждет уникальное событие Концерт симфонического оркестра Мариинского театра в БКЗ филармонии состоится на час позже Из-за холода организаторы Фестиваля русской музыки в этом году откажутся от акции «Музыка для всех» Важной датой в календаре событийного туризма региона назвала Фестиваль русской музыки Елизавета Барышникова Выставка живописи юной художницы-балерины пройдет в Пскове в рамках Фестиваля русской музыки Такое пропускать нельзя: организаторы Фестиваля русской музыки посоветовали псковичам поторопиться с приобретением билетов Лучший симфонический оркестр страны впервые прозвучит на псковской сцене в рамках Фестиваля русской музыки Мы гордимся программой 45-го Фестиваля русской музыки - Елизавета Барышникова Детский концерт с песочной анимацией «Сказки Пушкина» покажут в БКЗ филармонии Псковская областная филармония начала продажу билетов на концерт оркестра Мариинского театра Легендарный хор имени Пятницкого откроет Фестиваль русской музыки в Пскове У псковичей, не успевших приобрести билеты на балет «Лебединое озеро», появился шанс попасть на уникальное представление На закрытие Фестиваля русской музыки в Псков приедет симфонический оркестр Мариинского театра Билеты на балет «Лебединое озеро» появились в продаже в кассе БКЗ Совместный проект готовят на Фестиваль русской музыки Псковский симфонический оркестр и Имперский русский балет
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