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Свободный абонемент могут приобрести псковичи на мероприятия 49-го Фестиваля русской музыки

Свободный абонемент могут приобрести псковичи на мероприятия 49-го Фестиваля русской музыки, который пройдёт с 1 по 9 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной филармонии.

Организаторы предложили горожанам посетить фестиваль с выгодой: «Уже определись, на какое мероприятие пойдёте? Их несколько? Конечно, при такой разнообразной программе не стоит себя сдерживать. Специально для вас мы открываем доступ к свободному абонементу: выбирайте мероприятия филармонии, на которые хотите попасть с 1 по 9 апреля и покупайте билеты со скидкой», – отметили филармонии.

В программе фестиваля опера, балет, музыкальный спектакль, концерты. Предложение действует при покупке в кассе.

Ранее сообщалось, что передвижную выставку с дубликатами и фотокопиями мемориальных экспонатов, связанных с великим русским басом Ф. И. Шаляпиным, организуют на железнодорожном вокзале Пскова. Выставка станет декорацией к концерту-спектаклю «Шаляпин и Я», который пройдёт в рамках 49-й Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Пскове с 1 по 9 апреля