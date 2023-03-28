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Цыганский реквизит для оперы «Алеко» собирают по всей Псковской области

Реквизит для оперы «Алеко», которая откроет 49-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова 1 апреля, собирают по всей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной филармонии.

Видео: пресс-служба Псковской областной филармонии

«Кочевая жизнь ведет пушкинских цыган дальше. Понемногу они прибывают в Псков, чтобы 1 апреля на сцене филармонии открыть Фестиваль русской музыки оперой Рахманинова "Алеко". Историей о свободе, любви и ревности. Будет красочно и страстно! По всей Псковщине собираем реквизит, чтобы он был максимально приближен к стилистике, мы не делаем бутафорию, а берем предметы быта из "Цыганей". У кого – телеги, а русские цыгане передвигались именно в них, у кого – хомуты. Берем с согласия хозяев, лошадей не крадем!» – отметили в филармонии.

Организаторы фестиваля собирают атрибутику кочевого образа жизни, арендуют две телеги, которые будут превращаться в кибитки по ходу оперы. «Филармония превращается в цыганский табор до премьеры "Алеко"», – добавили они.

Также оперу будет сопровождать видеоряд, который подготавливает художник специально для данного спектакля.

Роли цыган исполнят солисты Мариинского театра и других оперных сцен, лауреаты международных конкурсов.

Билеты на оперу «Алеко» можно приобрести по ссылке.