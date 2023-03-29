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Концерт-спектакль «Шаляпин и я» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт-спектакль «Шаляпин и я» состоялся в зале-ресторане железнодорожного вокзала Пскова.

При создании концерта-монографии «Шаляпин и Я» к 150-летию певца отправной точкой послужили гастроли Федора Шаляпина в Пскове в 1920 году. Анекдотичность отдельных эпизодов в совокупности с достоинством поведения, которое явил Шаляпин в провинциальном городе, сделали это событие ярким фрагментом биографии как самого исполнителя, так и культурной жизни довоенного Пскова.

Как в зале-ресторане вокзала прошел спектакль, смотрите в фоторепортаже Вадима Боченкова.