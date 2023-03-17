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Мемориальная выставка «Шаляпин и я» появится на вокзале в Пскове

17.03.2023 16:48|ПсковКомментариев: 0

Передвижную выставку с дубликатами и фотокопиями мемориальных экспонатов, связанных с великим русским басом Ф. И. Шаляпиным, организуют на железнодорожном вокзале Пскова. Выставка станет декорацией к концерту-спектаклю «Шаляпин и Я», который пройдёт в рамках 49-й Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Пскове с 1 по 9 апреля. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила куратор проектов «Шаляпин и я» Диана Бартенева.

Изображение здесь и далее: пресс-служба Псковской областной филармонии.
Эскиз одной из диорам выставки

В честь 150-летия певца Псковская областная филармония инициировала создание культурно-выставочного проекта «Шаляпин и я». Предполагается, что выставка будет состоять из четырёх зон, отсылающих к физическому устройству театра: «Фойе», «Костюмерная», «Гримерная» и «Сцена». 

Для наполнения экспозиции будет вестись работа с фондами музеев, хранящих наследие Ф.И. Шаляпина. Выставку наполнят дубликаты и фотокопии мемориальных экспонатов, а также предметы, характерные для конца XIX века – начала XX века: самовар, гримеровальные мелки, венский стул, вешалки. Также организаторы фестиваля шьют копию кисета певца, в котором он носил чековую книжку.

По выставке будут организованы бесплатные кураторские экскурсии. 

Также в рамках проекта будут организованы показы уникальных лент из архивов Госфильмофонда – отреставрированная картина «Дон Кихот» с Шаляпиным в главной роли и немое кино «Иван Грозный», планируются лектории.

Творчество Шаляпина тесным образом было связано с Псковской землей. В 1920 году певец выступал в Псковском театре. А его главными оперными партиями стали роли в постановках по произведениям М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, композиторов, часть жизни которых прошла в псковских имениях.

Кроме того, организаторы организовали дополнительный показ концерта-спектакля «Шаляпин и я» в зале-ресторане железнодорожного вокзала, поскольку на анонсированный 3 апреля концерт псковичи выкупили все билеты. 

Приобрести билеты на концерт-спектакль 4 апреля можно по ссылке.

Теги: #Псковская филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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