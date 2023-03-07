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Фестиваль русской музыки пройдёт в Пскове

Фестиваль русской музыки пройдёт в Пскове с 1 по 9 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Вот она, легкая и нежная в своей красоте, едва касаясь земли, движется вам навстречу. А за ней - шумные музыканты и яркие танцовщицы. И все они вместе - Фестиваль русской музыки, который пройдёт в Пскове с 1 по 9 апреля. Мы заблаговременно хотели создать для вас ощущение грандиозного и яркого торжества. Поэтому, рисуя афиши фестиваля, вдохновение искали в "Русских сезонах" - одном из самых ярких периодов отечественной культуры», - рассказали организаторы.

Традиция показа за границей русских оперных и балетных постановок, введенная Сергеем Дягилевым в первой четверти XX века, сделала нашу музыку, театр и изобразительное искусство признанным достоянием мировой культуры, уточнили в ТКД.

«Наши афиши - это дань уважения человеку, который познакомил Европу с операми Мусоргского и Римского-Корсакова, где блистал Шаляпин, с балетами Фокина, где порхали Анна Павлова и Вацлав Нижинский», - добавили в пресс-службе.