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«Дабришутинг»: Знания, дружба и культурные перспективы

08.04.2022 16:19|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

- Старая вышка лучше новых двух: Болонская система сдается
- Геополитика VS дружба: города-побратимы разрывают кровные связи?
- Духовный фастфуд: какие новые культурные проекты ждут псковичей

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Изображение: salt-research.com

Не санкций ради, а пользы для в Госдуме предложили вернуть пятилетнее высшее образование в России. Думаю, импортозамещение такого рода вряд ли найдет сильных противников.

Наконец, до наших верхов дошло, что толку от двухступенчатой Болонской системы на отечественной почве нет никакого, да и опыт показал, что за рубежом наши бакалавры и магистры не котируются вовсе. Такая мысль высказывалась властями не раз с момента принятия образовательной реформы, дойдет ли очередное сотрясание воздуха до дела, как всегда, не ясно.

Болонская декларация была создана в 1999 году, Москва в нее вошла несколько позднее. Согласно документу страны-участницы процесса должны были организовать единое европейское образовательное пространство. Помню, как родной филфак накрывало волнами этой системы, бурно уносящей традиционное образование тогдашнего ПГПУ им С. М. Кирова с 2009 года. Мы, тогда студенты последних курсов, страшно радовались, что доучимся, как все нормальные люди, по специальности, будем понимать, как и наш работодатель, кто мы и откуда. Руководство вуза, чиновники профильных комитетов, министерство в один голос твердили, что новая образовательная система никак не разрушит традиционное советское образование, а лишь откроет прямое окно в Европу для всех и каждого. Однако наши преподаватели особо не торопили события и тянули с переходом на Болонскую систему до последнего.

Кажется, некоторые и ныне в прежнем образовательном укладе, хотя бы мысленно. Насчет этого судить не берусь, а вот критически подойти к бакалаврам и их знаниям хочется. Не раз за эти годы среди своих знакомых, я встречала непонимание ребят насчет своего будущего трудоустройства. Процент «потерявшихся» студентов и работодателей оказывался не так уж и мал. В нашем общественном сознании есть понимание того, кто такой выпускник средне-специального учебного заведения и высшего. Бакалавриат – это что-то странное: вроде бы уже не ПТУ, но еще не специалист. Конечно, нельзя сказать, что при старой образовательной системе все шло как по маслу, и каждый выпускник был с отличием. Неграмотных людей у нас припасено с излишком, просиживать штаны умудрялись и пять лет, и больше, и даже выходить после этого и работать по специальности. Раз до сих пор некоторые студенты не понимают, на кого учатся, а частные фирмы и госучреждения, откуда взять рабочие руки, значит, хваленая Болонская система себя не оправдала никоим образом.

Изображение: meme-arsenal.com

Другой вопрос, откуда взять преподавателей, которые могут обучать специалистов, если когда-нибудь вернемся к образовательной пятилетке. Кадровый вопрос стоит в опорном вузе региона ребром, а лет через 10-15 и вовсе станет неразрешимым. Весьма преклонный возраст большинства ныне практикующих педагогов, сокращение штата за последние годы и сомнительные финансовые перспективы для молодых специалистов, думается мне, еще сыграют злую шутку с вышкой в Пскове.

Ну будем посмотреть! Глядишь, на прошлые рельсы вернется не только высшее образование в России, но и школьное. Отменят, наконец, ЕГЭ, который ругают десятилетиями, видоизменяют и перекраивают, а милее он никому не становится. А там и устные экзамены по восьми школьным предметам не за горами... Такой опыт тоже когда-то был, и, кстати, не помню, чтобы даже заядлые советские двоечники отзывались о нем плохо.

Изображение: 1001mem.ru

Вот уже второй месяц геополитическая обстановка вокруг России как бы намекает – дружба имеет границы. Физические и охраняемые. «Тамбовский волк тебе товарищ», подумали сразу шесть городов-побратимов Пскова и прекратили с ним сотрудничество.

Но, если читать новости внимательно и не останавливаться лишь на заголовках, ясно, что далеко не все заявления столь категоричны, как может показаться на первый взгляд. В ряде случаев партнерства с зарубежными друзьями значится формулировка «приостановить» или «заморозить» сотрудничество на неопределенный срок. Согласитесь, звучит более мягко, чем «разорвать». Значит, что дипломатические и дружеские отношения наверняка будут восстановлены, как только того позволят внешние обстоятельства, и обе стороны сочтут это возможным. В социальном и культурном партнерстве, реализации совместных проектов все у Псковской области в нынешних обстоятельствах скорее хорошо, чем плохо.

Многие представители благотворительных организаций, местные чиновники, курирующие зарубежные связи в один голос говорят: мировая и федеральная повестка - это одно, а муниципальное сотрудничество – совсем другое. Не путать теплое с мягким в данной риторике, как мне кажется, важно. Рано или поздно накал в отношениях между странами утихнет, как тогда получиться обратно дружить, если своему побратиму ты на прощание нахамил?

Для Псковской области приграничное сотрудничество - настоящий хлеб насущный: сколько масштабных проектов реализовано в плане строительства и реконструкции важных инфраструктурных объектов! Наш регион дотационный, откуда денег дали, тем и рады, самим заработать все равно вариантов не много. Так что, я не вижу поводов лишать себя удовольствия видеть облагороженные территории областной столицы впредь и злобно махать шашкой в адрес соседа сейчас, особенно на своем вполне удобном диване. Тем более всяк сидящий все равно ничего не решает, хотя комментаторы под новостями о зарубежном партнерстве, которое сейчас чаще приостанавливается, чем налаживается, не стесняются в выражении своих эмоций, особенно в разрешенных соцсетях. Как говорится, слово не воробей. Но, с другой стороны, ничто не воробей, кроме воробья.

Изображение: drive2.ru

Буквально на днях в Псковской области в очередной раз наградили выдающих работников сферы культуры и искусства. Это событие мне напомнило о ежегодной премии администрации региона, которая присуждается самым заметным деятелям тех же сфер. Если очень бегло смотреть списки награжденных из года в год, можно не заметить особых изменений в них. Почему так происходит, отчего круг почетных лиц очерчивается ожидаемо, я сказать не могу. Хочу поговорить о другом, вернее, о других, тех, кто уже сейчас делает шаги навстречу своему почетному званию и трудится на благо Псковщины. 11 проектов-победителей конкурса Фонда президентских грантов псковских некоммерческих организаций в области культуры, искусства и креативных индустрий получат федеральную поддержку.

Иными словами, деньги в регионе будут (но не у всех), и жить нам станет наверняка культурнее, чем раньше (хотя куда уже). Кратко пройдемся по некоторым из победителей. Первым посмотрим проект «Играем с Пушкиным», где на полтора миллиона рублей планируется «сформировать комплект игровых инструментов для альтернативного изучения детской и подростковой аудиторией творчества А. С. Пушкина в период Михайловской ссылки». Я все еще считаю, что, во-первых, Пушкина пора похоронить, а, во-вторых, надо бы перестать изобретать велосипеды в образовательных форматах и просто учить детей.

Несколько проектов я объединю и расскажу вам, что в Псковской области в течение года будут организованы аж два крупных мероприятия - «Форум молодежных креативных проектов "ВАУ-эффект"» и «Мультиформатный арт-проект "Многоголосье 2022"», на который заложено почти 6,5 млн рублей, большая часть из них - федеральные деньги. Очень интересно, но ничего не понятно. Правда, последний должен вызвать гордость у великолучан за то, что они великолучане. Посмотрим, хватит ли это средств.

Искренне сочувствую Культурно-просветительскому проекту KidGUIDE, который задумывался как помощь школьникам в блогинге, но пока суть да дело, часть заявленных в освоении соцсетей стала неблагонадежной. Еще одна задумка вряд ли воплотится в заявленном объеме - «Первый международный фестиваль-конкурс чтецов "Живой как жизнь"», где авторы обещались «организовать информационное сопровождение проекта в городах России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья». Правда, с другой стороны, не очень понимаю, на кой нам сдался внеочередной фестиваль чтецов, да еще и имеющий совершенно однозначные совпадения в названии с одним из престижных конкурсов такого рода «Живая классика». Как человек, который уже много лет судит различные региональные конкурсы выразительного чтения скажу, что их количество, к сожалению, никак не сказывается на качестве выступающих, а, скорее, наоборот.

Последнее, что вызвало явный когнитивный диссонанс в моем сознании – это проект псковских художников «Петровский бастион на реке Великой - к 350-летию Петра Первого». Зачем в Пскове популяризировать первого всероссийского императора, я не знаю. Лучше бы уже памятник Довмонту поставили, честное слово. Завершая этот мини-обзор, скажу, что несмотря на весь скепсис, верю в лучшее. Вдруг что-то действительно сделают качественно, вовлекающе и интересно. Шансов ничтожно мало, но они никогда не равны нулю.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #культура #образование #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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