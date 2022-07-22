Блоги / Дина Дабришюте

Незаконные знания, национальная наглость и соловьиные песни

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Запретный плод познания: Википедия вне закона

Свое среди чужого, или Как не нужно любить родной город

Похороны псковских народных традиций

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Фото: meme-arsenal.com

Можете ли вы себе вообразить, что орфографический словарь Д. Н. Ушакова или Большая советская энциклопедия запрещены?

Представьте, как выходит постановление, что эти книги нужно срочно сдать для уничтожения, потому что пользоваться ими больше нельзя. Уму непостижимо! Хотя после того, как пару лет назад ПсковГУ сделал в холле главного корпуса елки из книг, псковичей, конечно, напугать такими фантазиями сложно. Да и бумажные носители давно перестали быть главными источниками знаний.

Мекка для школьников, студентов и любопытствующих взрослых – свободная интернет-энциклопедия Википедия. Люди по всему миру пользуются этим народным ресурсом с 2001 года. Не ошибусь, если скажу, что абсолютному большинству статьей там можно и нужно верить. Информация представлена удобно и доступно. Например, сидишь себе, читаешь исторический роман, вдруг, забыл, кто такой Людовик XIV. Зашел в Вики и сразу же освежил свои знания! С каждым днем Интернет все больше, выбирать ссылку, на которой будет нужная информация, все труднее. Википедия – знакомый каждому источник, туда можно смело кликать и не тратить время на другие, если не стоит задачи глубоко разобраться в вопросе. А теперь представьте, что этот удобный ресурс в России вне закона. Напоминает сюжет антиутопии, не правда ли? Однако это теперь реальность. Ее подарил наш любимый Роскомнадзор. Более того, он обязал поисковые системы информировать пользователей о том, что Википедия является нарушителем законодательства РФ.

Я набрала в Яндексе «Псковский район», нажала на поиск и увидела ссылку на страницу в Вики с пометкой, что данный ресурс уже не так благонадежен, как раньше.

Не верите мне, проверьте сами! При переходе на страницу противозаконного источника не происходит ничего. Возможно, товарищ майор ставит вам жирный минус на личном деле, но это не точно. Свободная энциклопедия подмочила свою репутацию в свете информационной повестки СВО РФ на Украине. Ресурс не удалил свои публикации, которые попали под закон о распространении фейков. Организация-владелец Википедии уже попала на 5 миллионов рублей административных штрафов. Не очень понятно, выплатила она их или нет, но, думаю, эта сумма - не предел. РКН обязал клеймить ресурс до тех пор, пока тот не преисполнится в своем познании и не удалит-таки злополучные противозаконные в России статьи.

После того, как я впервые увидела новости о всей это истории, подумала, что Википедии грозит судьба соцсетей, которые нельзя называть. Но о блокировке ресурса речи не идет вовсе. Видимо, публичной порки Меты, признанной в РФ экстремистской организацией, хватает для поддержания нужных настроения в обществе. Так что, путь к знаниям хоть и тернист и даже местами противозаконен, но не закрыт.

Фото: risovach.ru

По данным январского опроса ВЦИОМ, треть россиян нуждаются в улучшении своих жилищных условий. По сравнению с 2017 годом, это результат неплохой, пять лет назад хотели расширить свое жилище почти половина респондентов. Эксперты уверены, что существенно продвинуться в решении этой проблемы помогли доступные ипотечные программы и развитие рынка жилья. Желание жить лучше – нормальная человеческая потребность. А если нашему народу чего-то захотелось...

Ему чужого не надо, но свое он возьмет, чье бы оно ни было! Когда дело касается увеличения площади своего жилья, особо смекалистые присваивают себе общедомовые квадраты. Те, кто этого не делают, часто завидуют тем, кто решается, и «стучат» на бессовестных захватчиков территории.

Мне рассказывали, как на козырьках подъездов люди разбивали теплицы в 90-е. Везло, когда соседи попадались не завистливые или слишком занятые своей жизнью. Тогда урожай успевал вызреть до того, как кто-то из жильцов многоэтажки жаловался на стихийный палисадник. Я сама свидетель того, как в некоторых районах Пскова жильцы первых этажей решили проблему расширения жилплощади. Далеко не во всех пятиэтажках есть балконы. Нет – будет, не проблема! Находчивые собственники просто возвели внушительные пристройки из кирпича, обрамленные клумбами. Никому из соседей вроде не мешает, балкон у людей свой появился.

Кому от этого плохо? Считаю, что не по себе в этом случае должно быть каждому нормальному человеку, который выбрал для себя жизнь в городской квартире. Недавно я приобрела велосипед. Встал вопрос, где его хранить. Пока мой конь стоит в квартире. Там, скорее всего, он и останется. Место под двухколесный транспорт и коляски на этаже, конечно, есть. Но, как туда втиснуться, если ты последний, кто приобрел в своем подъезде альтернативный способ передвижения? Это мне пока не понятно. Действовать нахрапом не решаюсь, так как неоднократно была свидетелем, как жильцы дома ведут открытые бои с гостями, чьи машины занимают места на парковке (которой нет).

Даже днем никто не имеет права ставить свое авто под куст акации! Нарушителям грозит гневная записка на стекло и вечное порицание. Бонусом – о вашем дерзком проступке узнает весь двор. Что меня в этих историях о присвоении себе общей территории умиляет, так это то, что наш народ крайне дифференцировано подходит к понятию «свое». Вроде город, где они живут тоже их, общий. Но почему-то к нему так не прикипают. Акты вандализма растут в теплый сезон, как грибы после дождя. Вот вам свежайший пример: какие-то нелюди сожгли в беседку в великолукском парке.

Зачем? Что двигало этими людьми? Никогда этого никто не узнает. Не понятно, как в сознании народа переключается тумблер «свое» – «чужое». Нашему человеку всегда надо, чтобы ему что-то дали, ему все время кто-то что-то должен. Но доволен и благодарен он не будет никогда. Скажет «довели страну», смачно сплюнет, выкинет на лестничной клетке пятиэтажки бычок и пойдет ругать беспредел власти и бессовестных соседей, занявших его парковочное место во дворе на зеленой зоне.

Фото: habr.com

Как известно внимательному любителю вечерних прогулок по тихим берегам рек и прудов, соловьи поют в нашей полосе в июне. При теплой и ранней весне - в мае. Но в Пскове в 2022-ом году о них вспомнили аж в середине июля. 15 и 16 числа в областном центре состоялся фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь». Начало моего рассказала об этом событии типично для материала, в котором далее последует щедрая похвала мероприятию... Но не в этот раз.

Фото: Псковский областной центр народного творчества / «ВКонтакте»

От былого праздника осталось только название. К наполнению программы у меня очень много вопросов. Я ждала этого фольклорного фестиваля несколько лет, радовалась, что в этом году его решили проводить вместе с Кузнечным, и весь праздник продлится три дня. Многодневные гуляния в Финском парке мне категорически нравятся! Афиша мероприятия заставила себя долго ждать, информационная поддержка «Соловьиной ночи» была слабой. Этим объясняется довольно вялая публика, частично не понимавшая, что вообще творится в городе.

Открытие фолькфеста вызвало когнитивный диссонанс у всякого, кто имеет хоть малейшее представление о народной культуре или хорошо помнит допандемийные встречи. Непонятный невнятный коллектив YoGa куражился на сцене. Но зато из Питера приехал! Как говорится, все в лучших традициях организации мероприятий в Псковской области. Сами по себе девушки прекрасны, но явно не в роли хедлайнеров фестиваля, посвященного 100-летию фольклорной певицы Ольги Сергеевой.

Дальше впечатления от происходящего только ухудшались. Кузнечный фестиваль, который обещал показать не менее 30 мастеров со всей страны и развлекать зрителей мастер-классами, провалился. Во-первых, кузнецов было явно меньше. Во вторых, рядом с зоной, где они трудились, не было табличек или баннеров с расписанием программы, с информацией об участниках. Во-третьих, не было модерации площадки. При мне кто-то из мастеров (наверное, организатор, я не сильна в кузнецах, а информации о них, повторюсь, не было) что-то гаркнул в микрофон на камеру для телесюжета и был таков. Вот и поговорили. Докричаться через громкую музыку и спросить у кузнецов, сколько весит молот и как горяча наковальня у зрителей не было никакой возможности. Зато предлагалось купить на память о знаковом событии кованое изделие, но ассортимент товаров был неприлично скромным. В сувенирной лавке больше продукции, чем на специальном фестивале. Как так получилось? Вопрос.

Вишенкой на торте разочарования праздником стало факельное шествие «Соловьиной ночи». Кажется, организаторы забыли за два года, как работать с людьми. Самый сакральный и зрелищный момент был испорчен. Коллективы не смогли собрать вместе, выстроить и красиво отправить в парк Строителей. Все действо превратилось в стихийное вытаптывание газона. Вечерка началась кисло, ведущей явно не хватало волонтеров или активных участников коллективов, которые помогали бы учить народ танцам, подгоняя засыпающих и объясняя движения рук и ног.

У «Соловьиной ночи» и Кузнечного фестиваля были все шансы заявить о себе достойно. Площадка для проведения отличная, проверенная, сцена изумительно украшена, ведущие концерта в субботу работали на твердую пятерку, торговые ряды предлагали хороший ассортимент товаров. Чего же тебе еще надо, собака? Провалить фестивали, которые претендуют на звание брендов региона, было сложно. Но у организаторов это получилось. Что ж, у каждого свой талант!

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте