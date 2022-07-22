Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Geely без наценки
«Европа Плюс» возглавила рейтинг
Доступ к сервисам «Псковэнергосбыта»
«Экокабель» Мы — сила
95 лет Псковскому району
подготовка к свадьбе
Господин Рейтингомер
озера, рыбалка, путешествия
Июньские счета за электроэнергию
Еда и солнце: топ уютных летних террас Пскова
модель из Любятово
с табасаранским акцентом
изменения в положении о фракциях
Дина Дабришюте Публикаций: 73
22.07.2022 15:330 Незаконные знания, национальная наглость и соловьиные песни 20.07.2022 17:331 Никто не узнает про секс 18.07.2022 22:272 На курьих ножках 15.07.2022 16:260 Счастье, новизна и стабильность 13.07.2022 18:195 Третьим будешь? Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 18.07.2022 09:052 В Пскове празднование дня рождения закончилось дракой на автомойке и смертью гостя 16.07.2022 18:030 Двоих погибших в спецоперации военнослужащих похоронили в Псковской области 15.07.2022 20:320 Ребенок и женщина погибли в результате ДТП в Псковском районе 19.07.2022 19:350 В Пскове погиб юноша, упавший с моста Александра Невского 18.07.2022 17:5413 «Грустно и точка»: псковичи делятся впечатлениями о новом ресторане
Блоги / Дина Дабришюте

Незаконные знания, национальная наглость и соловьиные песни

22.07.2022 15:33|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины. 

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Запретный плод познания: Википедия вне закона

  • Свое среди чужого, или Как не нужно любить родной город

  • Похороны псковских народных традиций

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Фото: meme-arsenal.com

Можете ли вы себе вообразить, что орфографический словарь Д. Н. Ушакова или Большая советская энциклопедия запрещены?

Представьте, как выходит постановление, что эти книги нужно срочно сдать для уничтожения, потому что пользоваться ими больше нельзя. Уму непостижимо! Хотя после того, как пару лет назад ПсковГУ сделал в холле главного корпуса елки из книг, псковичей, конечно, напугать такими фантазиями сложно. Да и бумажные носители давно перестали быть главными источниками знаний.

Мекка для школьников, студентов и любопытствующих взрослых – свободная интернет-энциклопедия Википедия. Люди по всему миру пользуются этим народным ресурсом с 2001 года. Не ошибусь, если скажу, что абсолютному большинству статьей там можно и нужно верить. Информация представлена удобно и доступно. Например, сидишь себе, читаешь исторический роман, вдруг, забыл, кто такой Людовик XIV. Зашел в Вики и сразу же освежил свои знания! С каждым днем Интернет все больше, выбирать ссылку, на которой будет нужная информация, все труднее. Википедия – знакомый каждому источник, туда можно смело кликать и не тратить время на другие, если не стоит задачи глубоко разобраться в вопросе. А теперь представьте, что этот удобный ресурс в России вне закона. Напоминает сюжет антиутопии, не правда ли? Однако это теперь реальность. Ее подарил наш любимый Роскомнадзор. Более того, он обязал поисковые системы информировать пользователей о том, что Википедия является нарушителем законодательства РФ.

Я набрала в Яндексе «Псковский район», нажала на поиск и увидела ссылку на страницу в Вики с пометкой, что данный ресурс уже не так благонадежен, как раньше.

Не верите мне, проверьте сами! При переходе на страницу противозаконного источника не происходит ничего. Возможно, товарищ майор ставит вам жирный минус на личном деле, но это не точно. Свободная энциклопедия подмочила свою репутацию в свете информационной повестки СВО РФ на Украине. Ресурс не удалил свои публикации, которые попали под закон о распространении фейков. Организация-владелец Википедии уже попала на 5 миллионов рублей административных штрафов. Не очень понятно, выплатила она их или нет, но, думаю, эта сумма - не предел. РКН обязал клеймить ресурс до тех пор, пока тот не преисполнится в своем познании и не удалит-таки злополучные противозаконные в России статьи.

После того, как я впервые увидела новости о всей это истории, подумала, что Википедии грозит судьба соцсетей, которые нельзя называть. Но о блокировке ресурса речи не идет вовсе. Видимо, публичной порки Меты, признанной в РФ экстремистской организацией, хватает для поддержания нужных настроения в обществе. Так что, путь к знаниям хоть и тернист и даже местами противозаконен, но не закрыт.

Фото: risovach.ru

По данным январского опроса ВЦИОМ, треть россиян нуждаются в улучшении своих жилищных условий. По сравнению с 2017 годом, это результат неплохой, пять лет назад хотели расширить свое жилище почти половина респондентов. Эксперты уверены, что существенно продвинуться в решении этой проблемы помогли доступные ипотечные программы и развитие рынка жилья. Желание жить лучше – нормальная человеческая потребность. А если нашему народу чего-то захотелось...

Ему чужого не надо, но свое он возьмет, чье бы оно ни было! Когда дело касается увеличения площади своего жилья, особо смекалистые присваивают себе общедомовые квадраты. Те, кто этого не делают, часто завидуют тем, кто решается, и «стучат» на бессовестных захватчиков территории.

Мне рассказывали, как на козырьках подъездов люди разбивали теплицы в 90-е. Везло, когда соседи попадались не завистливые или слишком занятые своей жизнью. Тогда урожай успевал вызреть до того, как кто-то из жильцов многоэтажки жаловался на стихийный палисадник. Я сама свидетель того, как в некоторых районах Пскова жильцы первых этажей решили проблему расширения жилплощади. Далеко не во всех пятиэтажках есть балконы. Нет – будет, не проблема! Находчивые собственники просто возвели внушительные пристройки из кирпича, обрамленные клумбами. Никому из соседей вроде не мешает, балкон у людей свой появился.

Кому от этого плохо? Считаю, что не по себе в этом случае должно быть каждому нормальному человеку, который выбрал для себя жизнь в городской квартире. Недавно я приобрела велосипед. Встал вопрос, где его хранить. Пока мой конь стоит в квартире. Там, скорее всего, он и останется. Место под двухколесный транспорт и коляски на этаже, конечно, есть. Но, как туда втиснуться, если ты последний, кто приобрел в своем подъезде альтернативный способ передвижения? Это мне пока не понятно. Действовать нахрапом не решаюсь, так как неоднократно была свидетелем, как жильцы дома ведут открытые бои с гостями, чьи машины занимают места на парковке (которой нет).

Даже днем никто не имеет права ставить свое авто под куст акации! Нарушителям грозит гневная записка на стекло и вечное порицание. Бонусом – о вашем дерзком проступке узнает весь двор. Что меня в этих историях о присвоении себе общей территории умиляет, так это то, что наш народ крайне дифференцировано подходит к понятию «свое». Вроде город, где они живут тоже их, общий. Но почему-то к нему так не прикипают. Акты вандализма растут в теплый сезон, как грибы после дождя. Вот вам свежайший пример: какие-то нелюди сожгли в беседку в великолукском парке.

 
Зачем? Что двигало этими людьми? Никогда этого никто не узнает. Не понятно, как в сознании народа переключается тумблер «свое» – «чужое». Нашему человеку всегда надо, чтобы ему что-то дали, ему все время кто-то что-то должен. Но доволен и благодарен он не будет никогда. Скажет «довели страну», смачно сплюнет, выкинет на лестничной клетке пятиэтажки бычок и пойдет ругать беспредел власти и бессовестных соседей, занявших его парковочное место во дворе на зеленой зоне.

Фото: habr.com

Как известно внимательному любителю вечерних прогулок по тихим берегам рек и прудов, соловьи поют в нашей полосе в июне. При теплой и ранней весне - в мае. Но в Пскове в 2022-ом году о них вспомнили аж в середине июля. 15 и 16 числа в областном центре состоялся фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь». Начало моего рассказала об этом событии типично для материала, в котором далее последует щедрая похвала мероприятию... Но не в этот раз.

 

Фото: Псковский областной центр народного творчества /  «ВКонтакте»

От былого праздника осталось только название. К наполнению программы у меня очень много вопросов. Я ждала этого фольклорного фестиваля несколько лет, радовалась, что в этом году его решили проводить вместе с Кузнечным, и весь праздник продлится три дня. Многодневные гуляния в Финском парке мне категорически нравятся! Афиша мероприятия заставила себя долго ждать, информационная поддержка «Соловьиной ночи» была слабой. Этим объясняется довольно вялая публика, частично не понимавшая, что вообще творится в городе.

Открытие фолькфеста вызвало когнитивный диссонанс у всякого, кто имеет хоть малейшее представление о народной культуре или хорошо помнит допандемийные встречи. Непонятный невнятный коллектив YoGa куражился на сцене. Но зато из Питера приехал! Как говорится, все в лучших традициях организации мероприятий в Псковской области. Сами по себе девушки прекрасны, но явно не в роли хедлайнеров фестиваля, посвященного 100-летию фольклорной певицы Ольги Сергеевой.

Дальше впечатления от происходящего только ухудшались. Кузнечный фестиваль, который обещал показать не менее 30 мастеров со всей страны и развлекать зрителей мастер-классами, провалился. Во-первых, кузнецов было явно меньше. Во вторых, рядом с зоной, где они трудились, не было табличек или баннеров с расписанием программы, с информацией об участниках. Во-третьих, не было модерации площадки. При мне кто-то из мастеров (наверное, организатор, я не сильна в кузнецах, а информации о них, повторюсь, не было) что-то гаркнул в микрофон на камеру для телесюжета и был таков. Вот и поговорили. Докричаться через громкую музыку и спросить у кузнецов, сколько весит молот и как горяча наковальня у зрителей не было никакой возможности. Зато предлагалось купить на память о знаковом событии кованое изделие, но ассортимент товаров был неприлично скромным. В сувенирной лавке больше продукции, чем на специальном фестивале. Как так получилось? Вопрос.

Вишенкой на торте разочарования праздником стало факельное шествие «Соловьиной ночи». Кажется, организаторы забыли за два года, как работать с людьми. Самый сакральный и зрелищный момент был испорчен. Коллективы не смогли собрать вместе, выстроить и красиво отправить в парк Строителей. Все действо превратилось в стихийное вытаптывание газона. Вечерка началась кисло, ведущей явно не хватало волонтеров или активных участников коллективов, которые помогали бы учить народ танцам, подгоняя засыпающих и объясняя движения рук и ног.

У «Соловьиной ночи» и Кузнечного фестиваля были все шансы заявить о себе достойно. Площадка для проведения отличная, проверенная, сцена изумительно украшена, ведущие концерта в субботу работали на твердую пятерку, торговые ряды предлагали хороший ассортимент товаров. Чего же тебе еще надо, собака? Провалить фестивали, которые претендуют на звание брендов региона, было сложно. Но у организаторов это получилось. Что ж, у каждого свой талант!

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких объектов детского отдыха не хватает в Пскове?
В опросе приняло участие 215 человек
22.07.2022, 23:360 Фотофестиваль «Цвет белой стены» проходит в Пскове 22.07.2022, 23:240 Михаил Ведерников обсудил с Еленой Полонской расселение аварийного дома в Плюссе 22.07.2022, 22:160 Мотоциклист пострадал в ДТП в Порховском районе 22.07.2022, 22:140 Россия подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией
22.07.2022, 22:090 Мопед сбил женщину в Великих Луках, водитель скрылся 22.07.2022, 22:000 Великолучан предупредили о возможных подъемах заболеваемости коронавирусом 22.07.2022, 21:400 Традиционная акция «Автопоезд памяти» состоялась в Пскове 22.07.2022, 21:230 Минюст признал иноагентами Илью Яшина* и Максима Каца*
22.07.2022, 21:140 Псковича осудили в Эстонии за попытку отправить технику российской армии 22.07.2022, 21:040 Развитие доступной среды обсудили в Пскове 22.07.2022, 20:510 Мультимедийное шоу и фейерверк ожидают великолучан в День города 22.07.2022, 20:360 Волонтеры информируют псковичей о возможности дистанционного голосования на выборах
22.07.2022, 20:250 Гости из Белоруссии поблагодарили Псковский музей-заповедник за почитание национальных традиций 22.07.2022, 20:060 За особые заслуги наградили псковичей накануне Дня города 22.07.2022, 19:550 Николай Козловский поблагодарил общественных советников за их опыт и талант 22.07.2022, 19:430 Более 250 полицейских обеспечат безопасность во время празднования дня города Пскова
22.07.2022, 19:310 Банк России продлит ограничения на выдачу наличной иностранной валюты 22.07.2022, 19:240 Регулярные богослужения возобновят в соборе Снетогорского монастыря в Пскове 22.07.2022, 19:190 В Великих Луках приступили к реконструкции котельной №15 22.07.2022, 19:143 Елена Бибикова: Ситуация на рынке труда Псковской области стабильная
22.07.2022, 19:080 Псковские библиотеки получили в дар 400 экземпляров книги о Петре I и Северной войне 22.07.2022, 18:560 «Дабришутинг»: Незаконные знания, национальная наглость и соловьиные песни. ВИДЕО 22.07.2022, 18:530 Лесовосстановительные работы на площади 35 га пройдут в Печорском районе 22.07.2022, 18:381 Полиция проводит проверку по факту убийства кошки в Пскове
22.07.2022, 18:371 Все колонии Псковской области посетит нотариус 22.07.2022, 18:220 Псковичи назвали главные наставления для успешной карьеры - опрос 22.07.2022, 18:070 Вывоз мусора с площадок празднования Дня города обеспечит региональный оператор 22.07.2022, 17:572 «Довмонт Псковский» объединит реконструкторов из разных городов России
22.07.2022, 17:551 Псковская область попросит у РЖД запустить дополнительные рейсы «Ласточки» 22.07.2022, 17:480 Системы молниезащиты установят на бежаницких школах по решению суда 22.07.2022, 17:300 Фольклорный фестиваль «Знак Русского» пройдет в Усвятском районе 22.07.2022, 17:280 Женщина погибла в ДТП на грунтовой дороге в Палкинском районе
22.07.2022, 17:180 ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9% 22.07.2022, 17:130 От церковных до эстрадных: хоры из разных регионов России приедут на фестиваль в Псков 22.07.2022, 17:110 ДТП с участием внедорожника произошло на улице Алмазной в Пскове 22.07.2022, 17:020 Часть тиража книги «300 лет победы: Петр I и Северная война» передали Псковской области
22.07.2022, 17:000 Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 22.07.2022, 16:582 Военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова» начался на стадионе «Электрон» 22.07.2022, 16:530 Названа сумма просроченного долга по зарплате в Псковской области 22.07.2022, 16:510 В Госдуме предлагают давать выходной в день рождения
22.07.2022, 16:460 Автомобиль съехал в болото в Пустошкинском районе 22.07.2022, 16:330 Накануне Дня города псковичи возложили цветы к стеле на площади Победы 22.07.2022, 16:300 Сбербанк улучшит условия по своим ипотечным программам 22.07.2022, 16:283 В Пскове планируют консервацию Гремячей башни
22.07.2022, 16:250 Уголовное дело о 235 эпизодах наркопреступлений рассмотрел псковский суд 22.07.2022, 16:190 Альфа-Банк снизил ставки по всем потребительским кредитам 22.07.2022, 16:090 Новый директор псковской филармонии о творческих планах: Эксперименты не закончатся 22.07.2022, 15:560 Жители острова имени Залита задолжали «Экопрому» 150 тысяч рублей за вывоз ТКО
22.07.2022, 15:510 Порхович отправится в тюрьму за избиение женщины до смерти 22.07.2022, 15:440 Итоги конкурса проектов благоустройства Гремячей горы подведут на следующей неделей 22.07.2022, 15:380 Сергей Жаворонок рассказал о первых проектах на посту директора псковской филармонии 22.07.2022, 15:340 Интеллектуальная игра «Молодо-зелено» прошла в Пскове
22.07.2022, 15:330 Незаконные знания, национальная наглость и соловьиные песни 22.07.2022, 15:310 На выставку проектов благоустройства Гремячей горы представили 30 работ 22.07.2022, 15:260 Ситуацию с нехваткой пуфов для зрителей прокомментировал директор псковской филармонии 22.07.2022, 15:200 Псковские артисты и ремесленники принимают участие в ХI Русских Ганзейских днях
22.07.2022, 15:110 За три дня «Экопром» очистил от мусора остров имени Залита 22.07.2022, 15:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга, посвященного благоустройству Гремячей горы 22.07.2022, 14:580 Михаил Ведерников поздравил Пыталовский район с годовщиной освобождения от фашистов 22.07.2022, 14:550 Позаботиться о детской электробезопасности призвали псковичей
22.07.2022, 14:510 Концерт «Музыка на воде» вновь пройдет в Пскове во второй половине августа 22.07.2022, 14:480 Снижение ставок привело к оживлению кредитной активности бизнеса в Псковской области 22.07.2022, 14:430 В Псковской области отложили внедрение новой территориальной схемы по обращению с ТКО 22.07.2022, 14:400 Великолучанка нашла дефект в интернет-покупке и вернула деньги через суд
22.07.2022, 14:390 Серию джазовых концертов дадут в Пскове осенью 22.07.2022, 14:362 Изменилось место проведения концерта Николая Носкова в Пскове 22.07.2022, 14:310 Женский акцент: табасаранка, псковичка и матерь блогеров 22.07.2022, 14:240 «Играть за партами неудобно»: псковским шахматистам требуется отдельное помещение
22.07.2022, 14:140 В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет псковичей в праздничные выходные 22.07.2022, 14:110 «Подстрочник»: О новом филармоническом сезоне в Псковской области. ВИДЕО 22.07.2022, 14:091 Информацию о псковиче-живодере передадут в правоохранительные органы 22.07.2022, 14:070 Сеанс одновременной игры проводят для начинающих шахматистов в Пскове
22.07.2022, 14:051 Александр Киселев оценил ход реализации мусорной реформы в регионе 22.07.2022, 13:530 В рубель: Горемычные неквалы, 10 лет «Моглино» и санкции с биполяркой 22.07.2022, 13:523 Псковская пивоварня «Савицкий» увеличивает производственные мощности в два раза 22.07.2022, 13:400 Грозы и до +30 градусов ожидается в Псковской области 23 июля
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru