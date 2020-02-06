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Блоги / Константин Калиниченко

Сквозная коррозия в «умных автобусах»

06.02.2020 18:38|ПсковКомментариев: 6

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

- Здесь уже ничего нельзя сделать. Осталось только взять и закопать.

- Кажется, он еще дышит…

- Дышит. Но это ненадолго. Так что по факту это ничего не меняет.

Дж.Кейн «Двойная страховка»

В психологии есть такое понятие как эскапизм. Означает избегание чего-либо неприятного, скучного, рутинного, уход от обыденной реальности в небытие. Другими словами, бегство от действительности. Эта манера поведения очень свойственна нашим чиновникам. Во-первых, они в принципе очень любят делать хорошую мину при плохой игре. И чем хуже обстоят дела, тем больший оптимизм излучают чиновники, Во-вторых, их способность пить боржоми под символичный скрежет отваливающихся почек не перестает меня удивлять.

Я все чаще слушаю наших чиновников с чувством искренней тревоги за их самочувствие. Думаю, все ли хорошо у человека? Не перегрелся ли в стремлении улучшить жизнь народа в режиме 24/7? Чтобы не быть голословным, вот вам свежий пример.

К 1 апреля в Пскове планируется ввести транспортные карты, которые заменят проездные билеты. Об этом сообщил 4 февраля председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции. Новая система полностью ликвидирует бумажные проездные. Он также рассказал, что, поскольку бывают случаи, когда взрослые пользуются детскими проездными билетами, то чиновники активно прорабатывают вопрос об отличительных признаках взрослых и детских проездных…

Что тут можно сказать? Вот только транспортных карт нам не хватало для того, что зажить беззаботно и счастливо. ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» стоит на грани банкротства, пожирает государственные субсидии в промышленных объемах. Автобусы выглядят так, будто накануне пережили прямое попадание баллистической ракеты. Добрая половина из них, выйдя на маршрут, бывает не в состоянии вернуться в парк своим ходом без помощи технички. Давно ни для кого не секрет, что даже таких автобусов не хватает. Некогда вполне комфортные интервалы движения сегодня увеличились в разы. Всем давно понятно, что главное автотранспортное предприятие области напоминает тяжело больного, который медленно и неумолимо умирает. И если радикально не вмешаться, уже очень скоро общественный транспорт в Пскове просто перестанет существовать. Будем о нем вспоминать, как еще об одном достижении социализма, не пережившем эпоху активного вставания с колен.

А что же чиновники и руководители предприятия? А они думают об отличительных признаках взрослых и детских проездных.

Нет, нельзя сказать, чтобы они сидели, сложа руки. Не раз грозились вывести «Псковпассажиравтотранс» из кризиса, обещали инновационные подходы, при этом картинно разводили руками и сетовали на объективные обстоятельства. Развивалась какая-то совершенно бессмысленная бурная деятельность, единственной целью которой было отвлечение внимания от реальных проблем автобусного парка.

Думаю, все видели, как по городу перемещаются грязные ржавые колымаги, заботливо (чтобы скрыть следы коррозии металла) покрашенные в зеленый цвет, с надписью «Умный автобус» на борту. Мне вот очень интересно, в чью умную голову пришла эта гениальная идея? Взять отжившую свое технику, провести туда GPS, затем пинком отправить на маршрут – и вуаля, у вас вместо «глупого» автобуса по маршруту движется «умный».

«С помощью этой системы мы узнаем, как детально происходит движение транспорта, – говорил прежний руководитель транспортного комитета администрации области Игорь Сильченков. – Будет точно известно, насколько по графику движутся автобусы, что их задерживает или задержит. Отталкиваясь от этого, сможем улучшить маршрут».

Ну, то есть без «умной начинки» чиновнику, видимо, не судьба понять, что в час пик автобус «детально движется в общем потоке». Потому как в Пскове нет выделенных полос для общественного транспорта. И с дальнего Завеличья утром «умные» автобусы едут черепашьим шагом, как любое другое (менее умное) транспортное средство. Что автобус в часы пик движется не по графику просто потому, что невозможно двигаться по этому вашему графику, понятно даже первокласснику. А чиновникам был для этого нужен целый проект с издевательским, по сути, названием «Умный автобус». Согласитесь, это какой-то постъядерный гротеск, когда вы видите надпись «Умный автобус», вдоль и поперек пораженный сквозной коррозией.

И вот еще одна любимая игрушка всех без исключения руководителей «Псковпассажиравтотранса» последних лет – эти самые транспортные карты.

Первым поднял тему еще Александр Гизбрехт – при нем была разработана концепция и даже закуплены так называемые валидаторы. И тут началось интересное. Оперативно восстали кондукторши – вот эти милые женщины, числом не менее двух сотен человек – которые носом учуяли, что новомодный девайс грозит оставить их без престижной и высокооплачиваемой работы. Сразу выяснилось, что этот валидатор страшно тяжелый и неудобный, а привинтить его стационарно в автобусе совершенно нет возможности – вот просто обязательно нужно кондуктору дефилировать вдоль и поперек салона автобуса, размахивая этим валидатором, как святой отец кадилом в церкви. Там еще и профсоюз немного «нахмурил брови», заявив, что идея сокращения 200 штатных единиц его не прельщает и в целом не останется без симметричного ответа. Пока ответственные товарищи колебались, как поступить, на Александра Гизбрехта завели уголовное дело и поперли с должности. Оставшиеся перекрестились, решили, что эти валидаторы – «не наш метод» и забыли про буржуйские игрушки на время.

Сменивший г-на Гизбрехта Александр Питиримов в кресле руководителя «Псковпассажиравтотранса» не продержался и года. Он тоже пытался внедрить цифровизацию на предприятии, с оптимизмом смотрел в будущее и, разумеется, рассуждал о транспортных картах. Для оптимизации расходов и доходов хотел даже создать некий единый диспетчерский центр. Но создать ничего не успел, потому как отставка его была весьма скоропостижной. А затем, подобно предшественнику, получил вдогонку персональное уголовное дело.

Далее был «ужас на крыльях ночи» по фамилии Киянец. Этот понаехавший с Москвы столичный умник с ходу ринулся учить и управлять, продемонстрировал местным, как нужно осваивать бюджет в 21 веке. Да так умело, что вскоре народ натурально вышел на улицу, а водители автобусов угрожали коллективной забастовкой. Параллельно г-н Киянец отметился хамством в общении с журналистами и какой-то запредельной неспособностью выстроить диалог с профсоюзами и коллективом работников. К общей радости, этот «эффективный менеджер» в Псковской области не задержался, покинув ее так же скоропостижно, как и появился, забрав с собой подельников. С предшественниками его объединяет то, что он также планировал внедрение транспортных карт и валидаторов для бесконтактной оплаты проезда. Это, видимо, в какой-то методичке для руководителей автотранспортных предприятий написано: «в любой непонятной ситуации, с умным видом обещай внедрить транспортные карты».

Вы не подумайте, я конечно же поддерживаю любые цифровые новшества. И оплата транспортной картой – несомненный шаг вперед, по сравнению с кондуктором, которая бродит по автобусу, громыхая мелочью в сумке через плечо.

Но в наших условиях это напоминает, честно говоря, паноптикум. Как будто больной газовой гангреной собирается делать педикюр.

Я одного не могу понять: почему чиновники и руководство «Псковпассажиравтотранса» так старательно избегают решения главной проблемы предприятия? И деятельность по выходу из кризиса подменяют разного рода «танцами с бубном» вокруг догорающего костра. Можно сетовать на что угодно: на старые накопленные годами долги, на социальную ответственность перед самыми незащищенными слоями населения. Все это напоминает поведение страуса, прячущего голову в песок.

Никакие транспортные карты не помогут, пока на предприятии не займутся массовым обновлением подвижного состава. Это более-менее понимают все, но реальных шагов при этом не предпринимается. Позиция руководства автобусного парка мне, честно говоря, совершенно непонятна. Оно в очередной раз замерло в ожидании помощи из федерального центра, а собственного креатива хватает только на то, чтобы раз в полгода поднимать стоимость проезда на 2 рубля, признавая, что толку от такого поднятия вообще-то никакого нет.

Вот, вице-губернатор Василий Осипов говорит, что «предприятие пока тоже не хочет меняться и перестраиваться. Оно как было, так и остается социалистическим, движения вперед здесь нет. Хотя планы оптимизации и реструктуризации предприятия существуют, пока их реализация на нулевой отметке…». Это ведь исключительно верная мысль. От которой, к сожалению, никак не получается перейти к действию.

А мысль на самом деле простая для понимания, но тяжкая для реализации. Чиновники наши в массе своей – хорошие ребята, но очень боятся непопулярных мер. Свято верят, что любая непопулярная мера означает прежде всего конец их славной чиновничьей карьере.

Но с «Псковпассажиравтотрансом» без радикальных мер не обойтись. Нужны новые автобусы – это ясно, как дважды два. Чтобы их приобрести, вариантов, на самом деле, немного. Руководство автобусного парка говорит, что единовременно нужно порядка 150 автобусов разной вместимости. Что ж, их можно взять в лизинг. И тогда, чтобы расплатиться, придется поднять стоимость проезда примерно до 50-60 рублей, тут нехитрая арифметика. Чиновники об этом и слышать не хотят, опасаясь социального взрыва.

Можно конечно продолжать надеяться, что федеральный центр поможет. Но мы ждем этого уже лет десять, дело с мертвой точки не сдвигается, а городские автобусы уже на последнем издыхании. Сколько еще ждать? Скорее всего, это ожидание не имеет никаких серьезных перспектив, и сами чиновники это прекрасно понимают. Но на решительные меры идти боятся.

Фото:pskov.ru

Поэтому занимаются имитацией бурной деятельности, меняют бумажные проездные на пластиковые, как будто автобусы от этого помолодеют. И тешат нас и себя иллюзией, что вот уж на этот раз федеральный центр точно поможет. А центр время от времени подкармливает обещаниями и обнадеживает. И так, вероятно, будет продолжаться еще какое-то время. До тех пор, пока последний автобус не умрет на выходе из автобусного парка. И Псков прославится тем, что в 21 веке сумел избавиться от общественного транспорта.

А в сухом остатке у многих на руках останутся красивые пластиковые транспортные карты…

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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