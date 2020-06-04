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Юра, мы все продолбали

04.06.2020 17:34|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

«Я всегда стараюсь продумывать будущие события, пытаюсь предсказать их. Я предвижу цепочку событий, затем анализирую ошибки и расхождения между предсказанием и реальным ходом вещей и пытаюсь минимизировать эти ошибки. Вот так мне это представляется. А ещё я думаю в терминах потоков вероятностей. Есть определённый набор исходов, вероятности этих исходов, и я хочу быть в выигрыше при любом раскладе. Так что, хоть и не всегда происходит так, как планируешь, если всё правильно просчитать, со временем обязательно продвинешься вперед».
Илон Маск

30 мая 2020 года компания бизнесмена и филантропа Илона Маска SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос. Запуск корабля Crew Dragon ознаменовал возобновление собственной программы пилотируемой космонавтики в США после девятилетнего перерыва, когда закрылась программа Space Shuttle. С 2011 года, как известно, астронавты NASA летали на МКС только на российских кораблях «Союз».

Тот факт, что американские астронавты вынуждены летать на наших космических аппаратах, все эти годы был предметом особой гордости и на государственном уровне, и, особенно, в среде квасных патриотов. Герои «диванных баталий» в соцсетях с выпученными в экстазе глазами, с пеной у рта раз за разом доказывали, что Россия в космической гонке одержала полную и безоговорочную победу. Сделали пиндосов. Поставили им шах и мат, причем раз и навсегда.

В победоносном патриотическом угаре чиновники не отставали от простых россиян. Более других на этом поприще усердствовал нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Еще будучи вице-премьером российского правительства Дмитрий Олегович сначала освоил Твиттер, а затем уже начал в нем так искрометно шутить на космическую тематику, что даже гуру ортодоксального российского юмора Евгений Ваганович Петросян сокрушенно качал головой и старался держаться в стороне от происходящего.

Чего только стоит знаменитая шутка про батут. В 2014 году Рогозин, бывший тогда вице-премьером и курировавший космонавтику, резко отреагировал на введение США санкций против космической отрасли России. «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

Источник: fishki.net

В общем, это тот случай, когда лучше жевать, чем говорить. Прошло 9 лет, выяснилось, что «батут» неплохо работает. Россия больше не обладает монополией на перемещение в пространстве между планетой Земля и Международной космической станцией. Но это в общем-то не беда – конкуренция обычно идет только на пользу общему делу. Проблема в том, что современное освоение космоса давно проходит в условиях жесткой финансовой конкуренции. Доставка космонавтов на околоземную орбиту оставалась, по сути, последним монопольным правом России. Что и сыграло злую шутку.

Когда уже состоялся успешный запуск корабля Илона Маска, были опубликованы официальные данные по «стоимости полета в космос». Выяснилось неутешительное: запуск корабля Crew Dragon обходится примерно на 30% дешевле полета на российском корабле. Уже в принципе понятно, что американская космическая программа пойдет теперь без российского участия. И, как говорят специалисты, в целом напротив российской программы освоения космоса теперь можно ставить резолюцию: «дорого и неэффективно».

Вообще умные люди из любой ситуации, даже из заведомо проигрышной, стремятся извлечь какую-то пользу. Кстати, именно так начинал Илон Маск свою космическую программу. Изначально он ведь не собирался строить космические аппараты с нуля, а планировал использовать российские наработки и технологии. В этом Маску было отказано, причем, по воспоминаниям очевидцев, в высокомерной и почти оскорбительной форме. Мол, куда лезешь, щенок… Об этом, в частности, пишет биограф Илона Маска Вэнс Эшли в книге «Tesla, SpaceX и дорога в будущее».

Так оно было или по-другому, не столь принципиально. Хотя в пользу этой версии говорит заочная переписка Маска и Рогозина в твиттере, изобилующая забавными сравнениями и взаимными выпадами. Все началось с нелестного твита Дмитрия Рогозина о том, что у Маска ничего не получится, потому что космос – это высокая наука, тут нужны специальные знания и профильное образование, а у Илона ничего этого нет. Формально вроде бы все верно сказал. Но тут такое дело, что сам Дмитрий Олегович Рогозин по образованию – журналист. Есть у него ученая степень – он доктор философских наук.

Вот тут вменяемому человеку должно становится немного тревожно за российскую космонавтику. Сначала Рогозин пеняет Маску на отсутствие профильного образования, а затем выясняется, что российской космонавтикой последние годы руководит доктор философии. Это было бы страшно, если бы мы давно не привыкли, что руководителей на наиболее значимые и ответственные посты у нас назначают не по профессиональным качествам, а по принципу преданности и лояльности. Ну и да, нужно регулярно отмечаться патриотической риторикой. Давно не секрет – многие высшие чиновники у нас освоили западные социальные сети только для того, чтобы «мочить пиндосов» и соревноваться в уничижительной критике «запада».

Впрочем, жизнь расставляет все по своим местам. Прошли годы – Илон Маск, не обладая профильным образованием, начал летать в космос, вывел космическую технику на принципиально новый уровень и, наконец, осуществил первый в истории частный пилотируемый запуск космического корабля.

А что там Дмитрий Рогозин? А он продолжает осваивать твиттер, тут все по плану идет. Ну, глядя на потенциал многих российских чиновников, это тоже следует считать серьезным достижением.

Впрочем, ладно. Следует быть объективным, поэтому разговоры о том, что российскую космическую программу теперь можно со спокойной совестью смыть в унитаз по причине утраты актуальности вряд ли следует принимать всерьез. Российский космос – сродни хоккею и фигурному катанию. Здесь очень серьезный запас прочности, так что загибаться он будет довольно долго.

Важно другое. Многие сегодня пытаются понять замысел и будущее исследований космоса после успешного запуска SpaceX Crew Dragon и начала эпохи Space 2.0.

С американской космонавтикой все более-менее ясно – у них теперь есть ракеты Falcon-9 и Crew Dragon. В завершающей стадии находится реализация в целом схожего проекта компании «Боинг» – они уже планируют осуществить запуск своего корабля до конца 2020 года.

Ну а что Россия? Чем ответим?

Глядя на развитие сюжета, есть серьезные сомнения в адекватности ответа. Долго мы отвечали главным образом афоризмами Рогозина. Неприкрытая бравада и самоуверенность сквозили все последние годы. Думаю, продолжится все в том же ключе. Потому что, глядя на положение дел объективно, ответить нам нечем. Интеллектуальный потенциал ответственных товарищей направлен главным образом на освоение социальных сетей, где они эффектно и совершенно безнаказанно дают «адекватный ответ» и «ставят на место» конкурентов.

На самом деле это очень простая схема: Одни двигают науку и цивилизацию вперед. Другие пишут в твиттере что все это – полная ерунда.

Я особо и не сомневался, но, ради интереса, изучил реакцию российских официальных лиц на запуск Crew Dragon. Спектр реакции оказался более чем предсказуем. Депутаты Госдумы – видимо, крупные эксперты в области космических технологий – высокомерно рассуждают, что «полет Маска» принципиально не меняет расклада в космической гонке. Заместитель Дмитрия Рогозина в Роскосмосе говорит, что ему не хочется цитировать Илона Маска, и он предпочитает цитировать Сталина. А диванные аналитики в передачах Соловьевых-Киселевых с пеной у рта объясняют россиянам, что это ваш Маск по сути финансовый банкрот, и не сегодня-завтра к нему придут кредиторы, а «Америке скоро настанет кирдык». Как будто это что-то меняет в значимости первого частного корабля в космосе.

Вася Ложкин «Америке кирдык»

Кстати, а что с частным российским космосом? А он, в общем, мертв. Мертвее некуда. Вы, возможно, удивитесь, но и в России были попытки реализовать негосударственные космические проекты. Самый известный – Dauria Aerospace. Они даже начали выводить свои спутники на орбиту, разрабатывали ракету-носитель, но после введения санкций в 2014 году выяснилось, что без европейского и американского участия проект нежизнеспособен. С 2017 года о судьбе проекта не известно ничего.

Второй проект частной космической инициативы пыталась реализовать компания S7. Здесь все закончилось, по сути, не начавшись, потому что государственные структуры попросту отказались лицензировать для компании соответствующий вид деятельности. В S7 убеждены, что это было сделано под давлением Роскосмоса, дабы не препятствовать его монопольному положению на рынке.

Все, больше у нас частных космических проектов нет. Между тем очевидно, что в условиях жесткой конкурентной борьбы, частная инициатива априори успешнее неповоротливой госмашины. Кстати, в США тоже довольно долго господствовало убеждение, что космос должен оставаться прерогативой государства. Это очень хорошо описано в популярном романе Дэна Брауна «Точка обмана». Там, конечно, очень много художественного вымысла, но точки зрения государства и бизнеса на освоение космоса переданы с почти хирургической точностью.

Как бы мы не относились к Америке, нужно признать – это общество людей, способных мыслить гибко, признавать и исправлять свои ошибки. Когда государственная космическая программа США зашла в тупик в 2011 году, в NASA смогли понять, что качественный рывок можно совершить только при активном участии бизнеса, заинтересованного в коммерческом освоении космоса. Поэтому они спокойно со стороны наблюдали, как Маск, Боинг и кто там еще возвращают американскую космонавтику к жизни на новом витке. Где надо помогали, в остальном – не мешали.

В России же на государственном уровне звучит бравада, что «все равно мы лучшие» и что бы там не произошло, «Гагарин – первый человек в космосе». А Дмитрий Рогозин на полном серьезе рассуждает о том, что Россия должна препятствовать попыткам США, направленным на колонизацию Марса. Более актуальных задач у российской космонавтики видимо нет.

Но вот что мы точно хорошо научились делать, это «препятствовать». Наши чиновники, такое впечатление, работают по двум принципам: «как в любой ситуации вставить себе палки в колеса и «никогда не признавать ошибок»?

Собственно вся история нашей цивилизации – это путь признания и исправления ошибок. Те, кто умел признавать и исправлять, шли вперед и развивались. Ну а те, кто стоял на своем, отказывался признавать очевидное и упорствовал в глупости, постепенно освобождали жизненное пространство для умных и дальновидных.

Такими темпами Россия его очень скоро освободит. Потому как складывается ощущение, что искрометный «рогозинский» юмор – это последний оставшийся аргумент России в гонке высоких технологий…

Константин Калиниченко

Теги: #эхо москвы в пскове
Источник: Псковская Лента Новостей
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