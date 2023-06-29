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Росблогнадзор

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Гребер достал спиртовку. Он не знал, можно ли зажечь ее,

а потому последовал старому солдатскому правилу:

действуй, пока никто не успел тебе запретить».

Эрих Мария Ремарк «Время жить, и время умирать»

Telegram-канал Псковской Ленты Новостей много внимания уделяет законотворчеству депутатов Государственной думы. Некоторые из законодательных инициатив производят впечатление продукта очень больного воображения, другие наоборот, кажутся абсолютно здравыми, и остается лишь удивляться, почему у господ-депутатов руки только теперь до этого дошли. Есть инициативы крайне неоднозначные, где, вроде бы, есть здравое зерно и логика, но, как подумаешь о реализации, так сразу навевает грусть и тоска.

Автор законопроекта Яна Лантратова. Фото: chel.spravedlivo.ru

Сегодня как раз о такой инициативе, тем более, что озвучена она буквально два дня назад. Депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» Яна Лантратова намерена внести законопроект о приравнивании блогеров к СМИ. Со всеми вытекающими последствиями в виде трудоемкой регистрации, пламенных и всегда неожиданных приветов от контролирующих и надзорных ведомств и прочих видов ответственности за распространяемый контент. Взамен блогеры должны получить возможность направлять официальные запросы в госорганы, аккредитовываться на общественно значимые мероприятия, получать доступ к документам, т.е. как и официальные масс-медиа. А то многие жалуются, что чиновники их натурально футболят на том основании, что чиновник обязан отвечать только официальным СМИ, а всем остальным — по желанию и настроению. Пока речь идет о добровольной регистрации, без принуждения. Очень напоминает систему взаимодействия государства и самозанятых, какой мы ее знаем уже несколько лет. Добавлю, что Минцифры РФ дало отрицательное заключение на этот законопроект, но это немного другая история. Такова фабула законопроекта. А теперь посмотрим, что из этого следует.

Есть серьезные аргументы в поддержку инициативы. Действительно, сегодня у нас как бы 2 реальности — официальные СМИ и безразмерная блогосфера, живущая по законам пиратской республики. СМИ, говоря прямо, скованы по рукам и ногам, как девушка на сеансе эротического искусства шибари. То нельзя и это нельзя — вообще ничего нельзя. Представьте себе мучения журналиста, которому выпало несчастье писать короткую новостную заметку про самоубийство подростка. Прежде всего, про самого подростка нельзя написать чуть более, чем ничего — личность несовершеннолетних у нас защищена от внешних посягательств. Наверное, это правильно, вот только в современном информационном пространстве смысла в такой защите нет никакого. Далее вы не сможете написать про способ ухода из жизни. Что тут плохого, если журналист прямо напишет, каким образом произошел акт самовыпиливания, я не имею ни малейшего понятия. Как будто способы ухода из жизни неизвестны широкой общественности. И главное — нельзя указывать вероятные или достоверно известные причины суицида, потому что вездесущий Роскомнадзор может решить, что таким образом вы поощряете, одобряете или, не дай бог, рекламируете суицидальное поведение. И вот журналист мучается, пытается как-то описать факт, когда ему ничего нельзя написать. И получается нечто неудобоваримое в духе: «ушел из жизни, подробности устанавливаются». Другой хрестоматийный пример — это т.н. роскомнадзоровский «новояз». Где взрыв — это хлопок. Авиакатастрофа — жесткая посадка. Наводнение — подтопление. Пожар — задымление. В экономике вместо падения — отрицательный рост. Иной раз пишешь текст и это просто выбешивает: ну что это за, простите, хрень, когда вертолет рухнул так, что там людей по ДНК только определяют, а ты пишешь — «жесткая посадка». Или взрыв газа в доме, когда по кирпичам разносит полдома, органы несколько дней подсчитывают жертвы, а СМИ пишут — «хлопок газа».

Искусство Шибари. Фото из социальной сети «ВКонтакте»

А в это время в другой медиареальности любой блогер-самоучка, вооруженный смартфоном, постит все без малейших ограничений. Плевать ему на охрану личности подростка — интернет переполнен, к сожалению, не только информацией о способах самоубийства, но и соответствующим видеоконтентом. И уж точно не станет ни один вменяемый блогер заморачиваться на эти ваши «хлопки», «задымления» и «жесткие посадки». Будьте уверены — назовет вещи своими именами, а если будет иметь видео — выложит его первым делом, что бы там ни думал Роскомнадзор и 450 депутатов Госдумы. Другой пример — СМИ практически не имеет возможности писать про алкоголь, в то время как блогер может раскинуться на веранде с бокалом 18-летнего односолодового виски и, смакуя напиток на камеру, описывать его округлые полутона, шоколадные оттенки вкуса и прочие интимные моменты. Другими словами, это, вне всякого сомнения, законодательная лакуна, связывающая руки одним и развязывающая другим.

Вот тут было бы, конечно, уместно, всех уравнять в правах — или развязать руки одним, или связать их всем. Потому что при существующих раскладах все ограничения, налагаемые на СМИ, не несут ни малейшей пользы. Скорее наоборот, многие журналисты, устав работать в прокрустовом ложе официальных медиа, уходят во фриланс и там уже пишут, как им вздумается. Я сейчас не обсуждаю разумность самих ограничений для СМИ. Но согласитесь, если эти ограничения не работают в масштабе страны, какой в них тогда смысл?

Поэтому уравнивание в правах и возможностях блогеров и официальные СМИ я считаю абсолютно правильной инициативой. Тут бы и поставить точку, но есть ряд нюансов. Рассмотрим предметно.

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Давайте сразу откинем иллюзии — идея подается как «уравнивание в правах», но мы ведь не вчера родились, прекрасно понимаем, что речь идет о системе контроля над блогосферой. Уверен, что авторам инициативы глубоко наплевать на трудности современных российских СМИ. Их задача — накинуть платок на блогерский роток, заставить неподконтрольных сегодня авторов контента ходить в общей колонне и в ногу. Собственно об этом говорит тот факт, что, согласно законопроекту, предполагается создание специального органа контроля за деятельностью блогеров. Росблогнадзор или что-то похожее будет. Очень уж хочется загнать этих телеграмных борзописцев в общее тесное стойло. Мало у нас в стране контролеров, так давайте еще одного создадим.

И ладно бы от этой тотальной контролерщины был какой-то толк. Нам сверху говорят, что все для нашего блага, для общего порядка и спокойствия. Ну вот, например, случился в субботу мятеж — и что? Где были все эти бесчисленные контролеры? Хоть от одного была польза? Мы уже превратились в «страну контролерию», где, по факту, ничего не контролируется.

Если говорить о соотношении, то сегодня на одного журналиста приходится 2-3 контролера с погонами и без, которые живут одной лишь надеждой, что журналист оступится, допустит ошибку и даст повод себя закошмарить. Более того, федеральных контролеров стараются перещеголять их незваные добровольные помощники — разные региональные чиновники средней руки, которые, отыгрываясь на СМИ, пытаются доказать свою значимость и нужность. Казалось бы, они должны создавать в регионе комфортную медиасреду, но куда там. Каждая мелкая чиновничья сошка, ни дня в настоящем масс-медиа не проработавшая, норовит тебя поучить жизни, как правильно работать, а о чем вообще не надо писать. «А почему вы об этом пишете»? «А почему у вас точка зрения, отличная от единственно правильной»? Эти самопровозглашенные контролеры приезжают в регион, потому что на федеральном уровне всем уже места не хватает, плодятся они, как кролики, имя им — легион. И ладно бы они просто существовали, получали зарплату и стояли в стороне. Обратите внимание, пресс-службы и различные «управления по СМИ» изначально создавались в помощь журналистам, чтобы облегчить им доступ к информации. Сегодня эти структуры напоминают Цербера, который готов героически умереть, но не пропустить журналиста к информации. А если и дают ее, то требуют предоставить итоговый материал на согласование. В случае принятия законопроекта г-жи Лантратовой, ни секунды не сомневаюсь, аналогичная участь ждет и блогеров.

И еще один момент. Авторы этой инициативы как будто не понимают, что блогосфера существует в виртуальной реальности. Блог или Telegram-канал — это не советская газета, выпуск которой можно остановить решением облисполкома. Создайте хоть десяток Росблогнадзоров, но скажите, пожалуйста, как они будут контролировать, например, авторов Telegram-каналов, пишущих из-за границы? Или же пишущих из России, но при помощи сервиса VPN? Мы же понимаем, что никак — нет сегодня реальной возможности заткнуть рот тем, кто пишет из-за рубежа.

В итоге получится, что снова система будет «бомбить Воронеж». Нанесет сокрушительный удар по своим, в то время как чужие спокойно продолжат свою работу, только посмеиваясь над очередными неработающими ограничениями.

Что же в сухом остатке? А там обычный российский сюжет. Когда в принципе разумная и правильная инициатива в процессе реализации и подмены смысла обретает совершенно искаженные уродливые формы. И все это потому, что наши депутаты так и не поняли одной прописной истины, многократно подтвержденной историей — еще ни одну проблему не получилось решить с помощью запрета.

Константин Калиниченко