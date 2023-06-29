Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Интересные места отдыха в Псковской области
новые лица облсовпрофа
«Истфакт» Линия Сталина
Топ уютных летних террас Пскова
на заказ стекло и зеркала
Муниципальная реформа три четверти пути
Счастливое материнство
обучение в Псковском медколледже
Господин Рейтингомер
Константин Калиниченко Публикаций: 276
29.06.2023 17:580 Росблогнадзор 22.06.2023 17:475 ПТУшница первая моя 21.06.2023 16:003 Реплика Константина Калиниченко: Эта музыка будет вечной 15.06.2023 17:070 ПМЭФ-2023 08.06.2023 17:502 Одна и та же «Хромая лошадь» Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 27.06.2023 22:510 Двое псковских летчиков погибли при подавлении попытки военного мятежа - Михаил Ведерников 27.06.2023 23:080 14 псковских военнослужащих погибли в Белгородской области 22.06.2023 00:080 С тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 27.06.2023 22:060 Еще семь псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 27.06.2023 12:550 Разлив ртути случился в Пскове
Блоги / Константин Калиниченко

Росблогнадзор

29.06.2023 17:58|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Гребер достал спиртовку. Он не знал, можно ли зажечь ее,

а потому последовал старому солдатскому правилу:

действуй, пока никто не успел тебе запретить».

Эрих Мария Ремарк «Время жить, и время умирать»

 

Telegram-канал Псковской Ленты Новостей много внимания уделяет законотворчеству депутатов Государственной думы. Некоторые из законодательных инициатив производят впечатление продукта очень больного воображения, другие наоборот, кажутся абсолютно здравыми, и остается лишь удивляться, почему у господ-депутатов руки только теперь до этого дошли. Есть инициативы крайне неоднозначные, где, вроде бы, есть здравое зерно и логика, но, как подумаешь о реализации, так сразу навевает грусть и тоска.

Автор законопроекта Яна Лантратова. Фото: chel.spravedlivo.ru

Сегодня как раз о такой инициативе, тем более, что озвучена она буквально два дня назад. Депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» Яна Лантратова намерена внести законопроект о приравнивании блогеров к СМИ. Со всеми вытекающими последствиями в виде трудоемкой регистрации, пламенных и всегда неожиданных приветов от контролирующих и надзорных ведомств и прочих видов ответственности за распространяемый контент. Взамен блогеры должны получить возможность направлять официальные запросы в госорганы, аккредитовываться на общественно значимые мероприятия, получать доступ к документам, т.е. как и официальные масс-медиа. А то многие жалуются, что чиновники их натурально футболят на том основании, что чиновник обязан отвечать только официальным СМИ, а всем остальным — по желанию и настроению. Пока речь идет о добровольной регистрации, без принуждения. Очень напоминает систему взаимодействия государства и самозанятых, какой мы ее знаем уже несколько лет. Добавлю, что Минцифры РФ дало отрицательное заключение на этот законопроект, но это немного другая история. Такова фабула законопроекта. А теперь посмотрим, что из этого следует.

Есть серьезные аргументы в поддержку инициативы. Действительно, сегодня у нас как бы 2 реальности — официальные СМИ и безразмерная блогосфера, живущая по законам пиратской республики. СМИ, говоря прямо, скованы по рукам и ногам, как девушка на сеансе эротического искусства шибари. То нельзя и это нельзя — вообще ничего нельзя. Представьте себе мучения журналиста, которому выпало несчастье писать короткую новостную заметку про самоубийство подростка. Прежде всего, про самого подростка нельзя написать чуть более, чем ничего — личность несовершеннолетних у нас защищена от внешних посягательств. Наверное, это правильно, вот только в современном информационном пространстве смысла в такой защите нет никакого. Далее вы не сможете написать про способ ухода из жизни. Что тут плохого, если журналист прямо напишет, каким образом произошел акт самовыпиливания, я не имею ни малейшего понятия. Как будто способы ухода из жизни неизвестны широкой общественности. И главное — нельзя указывать вероятные или достоверно известные причины суицида, потому что вездесущий Роскомнадзор может решить, что таким образом вы поощряете, одобряете или, не дай бог, рекламируете суицидальное поведение. И вот журналист мучается, пытается как-то описать факт, когда ему ничего нельзя написать. И получается нечто неудобоваримое в духе: «ушел из жизни, подробности устанавливаются». Другой хрестоматийный пример — это т.н. роскомнадзоровский «новояз». Где взрыв — это хлопок. Авиакатастрофа — жесткая посадка. Наводнение — подтопление. Пожар — задымление. В экономике вместо падения — отрицательный рост. Иной раз пишешь текст и это просто выбешивает: ну что это за, простите, хрень, когда вертолет рухнул так, что там людей по ДНК только определяют, а ты пишешь — «жесткая посадка». Или взрыв газа в доме, когда по кирпичам разносит полдома, органы несколько дней подсчитывают жертвы, а СМИ пишут — «хлопок газа».

Искусство Шибари. Фото из социальной сети «ВКонтакте»

А в это время в другой медиареальности любой блогер-самоучка, вооруженный смартфоном, постит все без малейших ограничений. Плевать ему на охрану личности подростка — интернет переполнен, к сожалению, не только информацией о способах самоубийства, но и соответствующим видеоконтентом. И уж точно не станет ни один вменяемый блогер заморачиваться на эти ваши «хлопки», «задымления» и «жесткие посадки». Будьте уверены — назовет вещи своими именами, а если будет иметь видео — выложит его первым делом, что бы там ни думал Роскомнадзор и 450 депутатов Госдумы. Другой пример — СМИ практически не имеет возможности писать про алкоголь, в то время как блогер может раскинуться на веранде с бокалом 18-летнего односолодового виски и, смакуя напиток на камеру, описывать его округлые полутона, шоколадные оттенки вкуса и прочие интимные моменты. Другими словами, это, вне всякого сомнения, законодательная лакуна, связывающая руки одним и развязывающая другим.

Вот тут было бы, конечно, уместно, всех уравнять в правах — или развязать руки одним, или связать их всем. Потому что при существующих раскладах все ограничения, налагаемые на СМИ, не несут ни малейшей пользы. Скорее наоборот, многие журналисты, устав работать в прокрустовом ложе официальных медиа, уходят во фриланс и там уже пишут, как им вздумается. Я сейчас не обсуждаю разумность самих ограничений для СМИ. Но согласитесь, если эти ограничения не работают в масштабе страны, какой в них тогда смысл?

Поэтому уравнивание в правах и возможностях блогеров и официальные СМИ я считаю абсолютно правильной инициативой. Тут бы и поставить точку, но есть ряд нюансов. Рассмотрим предметно.

Давайте сразу откинем иллюзии — идея подается как «уравнивание в правах», но мы ведь не вчера родились, прекрасно понимаем, что речь идет о системе контроля над блогосферой. Уверен, что авторам инициативы глубоко наплевать на трудности современных российских СМИ. Их задача — накинуть платок на блогерский роток, заставить неподконтрольных сегодня авторов контента ходить в общей колонне и в ногу. Собственно об этом говорит тот факт, что, согласно законопроекту, предполагается создание специального органа контроля за деятельностью блогеров. Росблогнадзор или что-то похожее будет. Очень уж хочется загнать этих телеграмных борзописцев в общее тесное стойло. Мало у нас в стране контролеров, так давайте еще одного создадим.

И ладно бы от этой тотальной контролерщины был какой-то толк. Нам сверху говорят, что все для нашего блага, для общего порядка и спокойствия. Ну вот, например, случился в субботу мятеж — и что? Где были все эти бесчисленные контролеры? Хоть от одного была польза? Мы уже превратились в «страну контролерию», где, по факту, ничего не контролируется.

Если говорить о соотношении, то сегодня на одного журналиста приходится 2-3 контролера с погонами и без, которые живут одной лишь надеждой, что журналист оступится, допустит ошибку и даст повод себя закошмарить. Более того, федеральных контролеров стараются перещеголять их незваные добровольные помощники — разные региональные чиновники средней руки, которые, отыгрываясь на СМИ, пытаются доказать свою значимость и нужность. Казалось бы, они должны создавать в регионе комфортную медиасреду, но куда там. Каждая мелкая чиновничья сошка, ни дня в настоящем масс-медиа не проработавшая, норовит тебя поучить жизни, как правильно работать, а о чем вообще не надо писать. «А почему вы об этом пишете»? «А почему у вас точка зрения, отличная от единственно правильной»? Эти самопровозглашенные контролеры приезжают в регион, потому что на федеральном уровне всем уже места не хватает, плодятся они, как кролики, имя им — легион. И ладно бы они просто существовали, получали зарплату и стояли в стороне. Обратите внимание, пресс-службы и различные «управления по СМИ» изначально создавались в помощь журналистам, чтобы облегчить им доступ к информации. Сегодня эти структуры напоминают Цербера, который готов героически умереть, но не пропустить журналиста к информации. А если и дают ее, то требуют предоставить итоговый материал на согласование. В случае принятия законопроекта г-жи Лантратовой, ни секунды не сомневаюсь, аналогичная участь ждет и блогеров.

И еще один момент. Авторы этой инициативы как будто не понимают, что блогосфера существует в виртуальной реальности. Блог или Telegram-канал — это не советская газета, выпуск которой можно остановить решением облисполкома. Создайте хоть десяток Росблогнадзоров, но скажите, пожалуйста, как они будут контролировать, например, авторов Telegram-каналов, пишущих из-за границы? Или же пишущих из России, но при помощи сервиса VPN? Мы же понимаем, что никак — нет сегодня реальной возможности заткнуть рот тем, кто пишет из-за рубежа.

В итоге получится, что снова система будет «бомбить Воронеж». Нанесет сокрушительный удар по своим, в то время как чужие спокойно продолжат свою работу, только посмеиваясь над очередными неработающими ограничениями.

Что же в сухом остатке? А там обычный российский сюжет. Когда в принципе разумная и правильная инициатива в процессе реализации и подмены смысла обретает совершенно искаженные уродливые формы. И все это потому, что наши депутаты так и не поняли одной прописной истины, многократно подтвержденной историей — еще ни одну проблему не получилось решить с помощью запрета.

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Уверены ли вы в завтрашнем дне?
В опросе приняло участие 463 человека
29.06.2023, 18:500 Камышовка анфас и в профиль и песня лесного конька: «Михайловское» знакомит с птицами Пушкиногорья 29.06.2023, 18:450 Третий сезон «Ведьмака» вышел на Netflix 29.06.2023, 18:270 О новых клубах-участниках фестиваля «Довмонт Псковский» рассказали музейщики 29.06.2023, 18:150 Более 30 тысяч псковских школьников прошли профилактическое антинаркотическое тестирование
29.06.2023, 18:130 Средняя номинальная зарплата выросла в Псковской области 29.06.2023, 18:080 Дерево упало после мощной грозы на улице Байкова в Пскове 29.06.2023, 18:000 Работы по устранению дефектов на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове завершат ночью 29.06.2023, 17:580 Росблогнадзор
29.06.2023, 17:460 Александр Грацкий: Синхронизация светофоров на Октябрьском проспекте поможет избежать транспортного коллапса 29.06.2023, 17:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 июня 29.06.2023, 17:300 Константин Болотин о бонусах от общения с соседями и парковках на дальнем Завеличье 29.06.2023, 17:221 Путин поблагодарил псковского губернатора за поддержку местных предприятий
29.06.2023, 17:110 Мощная гроза с ливнем накрыла Псков. ВИДЕО 29.06.2023, 17:061 Илья Стрелков: КПРФ понесет имиджевые потери из-за замены кандидата на выборах губернатора 29.06.2023, 16:530 Опубликована программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 29.06.2023, 16:460 Историю одного из организаторов псковского подполья Андриана Гущина рассказали в музее
29.06.2023, 16:400 Губернатор поблагодарил руководство предприятий Плюсского района за активное участие в жизни муниципалитета 29.06.2023, 16:230 Движение электросамокатов могут ограничить во время общегородских мероприятий в Пскове 29.06.2023, 16:140 Капремонт детского сада в Плюссе планируют завершить к 1 сентября 29.06.2023, 16:100 «Гайд-парк»: Константин Болотин о парковках, «наливайках» и вопросах избирателей. ВИДЕО
29.06.2023, 15:560 Память партизан и подпольщиков почтили в Пскове 29.06.2023, 15:390 «Яблоко» предлагает премировать ветеранов Великой Отечественной войны на день Пскова 29.06.2023, 15:370 Себежанина отправили на 23 года в тюрьму за убийство сожительницы и попытку зарезать ее сына 29.06.2023, 15:300 Фуру с гуманитарной помощью для эвакуированных белгородцев загрузили в Пскове
29.06.2023, 15:280 Работы по пуско-наладке оборудования проводят на заводе по производству фанеры в Плюссе  29.06.2023, 15:180 Эксперты ответили на часто задаваемые вопросы о муниципальной реформе 29.06.2023, 15:131 «Планка»: Снижение веса - как не «сбросить» здоровье. ВИДЕО 29.06.2023, 15:100 Двое нападающих футбольного клуба «Луки-Энергия» переходят в «Псков»
29.06.2023, 15:000 Александр Котов: Нужно предусматривать средства в бюджете на содержание новых объектов 29.06.2023, 14:430 Михаил Ведерников поблагодарил команду Струго-Красненского района за эффективную работу 29.06.2023, 14:360 «Три мудреца»: Россия после мятежа. ВИДЕО 29.06.2023, 14:250 «Прощай 1973-й, здравствуй 2023-й!»: Систему электроснабжения модернизируют на крупнейшей котельной Пскова
29.06.2023, 14:200 Псковский губернатор осмотрел построенный ФОКОТ в Стругах Красных 29.06.2023, 14:111 Полиция планирует укрепить связи с населением Псковского района 29.06.2023, 14:010 Александр Котов о ремонте дороги на Владимирский лагерь: Помогла настойчивость губернатора 29.06.2023, 13:530 Грозы и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 30 июня
29.06.2023, 13:430 В России ожидаемая продолжительность жизни превысила допандемийный период 29.06.2023, 13:350 Дорогу военного городка Владимирский лагерь отремонтировали в Струго-Красненском районе 29.06.2023, 13:140 Самолетом, поездом, автомобилем… 29.06.2023, 13:130 Производство резиновых и пластмассовых изделий в Псковской области выросло в два раза
29.06.2023, 13:110 Конкурс логотипов «Русской молодой Ганзы» проходит в Пскове 29.06.2023, 13:080 Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан 29.06.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Россия после мятежа 29.06.2023, 13:000 Ветераны призвали курсантов не допускать нарушений служебной дисциплины
29.06.2023, 12:580 Музыкальная группа «Четыре грамма» выступит на квартирнике в Пскове 29.06.2023, 12:541 Спокойно смотрел, как она умирала: как «привычные» побои в псковской семье кончились мучительной гибелью 29.06.2023, 12:440 Начинается видеотрансляция программы «Планка»: Снижение веса - как не «сбросить» здоровье 29.06.2023, 12:400 В российских школах появится новый предмет вместо ОБЖ
29.06.2023, 12:320 Ремонт улицы 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове выполнили досрочно 29.06.2023, 12:181 Забор у Гельдтовой бани разобрали в Пскове. ФОТО 29.06.2023, 12:061 Псковское «Яблоко» объяснило отказ от участия в губернаторских выборах 29.06.2023, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Константином Болотиным
29.06.2023, 12:010 В России будут конфисковывать животных у владельцев за жестокое обращение 29.06.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 29 июня 29.06.2023, 12:000 Перелеты в страны ближнего зарубежья стали дороже на 9% 29.06.2023, 11:560 «Три мудреца»: Россия после мятежа
29.06.2023, 11:460 Заколовшего сожительницу псковича заключили под стражу 29.06.2023, 11:390 Максимальный размер больничных и пособий по уходу за детьми в Псковской области увеличится почти на 50% 29.06.2023, 11:270 «Планка»: Снижение веса - как не «сбросить» здоровье 29.06.2023, 11:270 Эстония расторгнет договор о сотрудничестве с РФ в области сохранения культурных ценностей
29.06.2023, 11:200 Специалисты разработали проект реставрации керамид Псково-Печерского монастыря 29.06.2023, 11:090 Элементы декора для нацпарка «Себежский» изготовят заключенные 29.06.2023, 10:540 «Гайд-парк»: Константин Болотин о парковках, «наливайках» и вопросах избирателей 29.06.2023, 10:440 Псковского поэта Алексея Даца нашли с признаками насильственной смерти
29.06.2023, 10:400 Артисты Псковского театра драмы готовят свои команды к финалу «Живого пушкинского слова» 29.06.2023, 10:360 Грозовые ливни обрушатся на Псковскую область 29.06.2023, 10:290 Шкуру с головой медведя нашли среди гаражей в Великих Луках. ФОТО 29.06.2023, 10:220 Начальника Дновской дистанции пути оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности в лесах
29.06.2023, 10:141 Котлеты для бургеров продают в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 29.06.2023, 10:000 Оперный певец Виктор Коротич о фестивале «Пушкин. Музыка. Михайловское» 29.06.2023, 10:000 Береговая охрана США нашла возможные останки погибших на батискафе «Титан» 29.06.2023, 09:560 Молодых матерей в Псковской области могут освободить от транспортного налога
29.06.2023, 09:500 День партизан и подпольщиков отмечают в России 29 июня 29.06.2023, 09:473 Пропавший в Псковском районе поэт Алексей Дац погиб 29.06.2023, 09:400 С 1 июля изменится порядок уплаты налогов: к чему должны быть готовы плательщики 29.06.2023, 09:300 В Госдуме предлагают частично запретить продажу пива и сидра в общепите
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru