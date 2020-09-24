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Акция недоумения

25.09.2020 14:02|ПсковКомментариев: 1

Велосипедисты Пскова устроили прогулку про тротуарам моста имени 50-летия Октября. Она стала очередной попыткой привлечь внимание к запрету ездить по мосту и отсутствию нормальных условий для передвижения по городу на велосипеде. Городские власти уверяют, что установленный ими в августе знак распространяется только на тротуар и трясут ГОСТом, велосипедисты ссылаются на совсем иное трактование, аргументируя свою позицию ПДД. За очередным раундом баттла наблюдали полиция и обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Будничным вечером среды к мосту имени 50-летия Октября с разных концов города после работ приехали семь велосипедистов. Велосипедисты честно, как князь Святослав, предупредили: «Идем на вы!» - повесили анонс об акции в соцсетях. «Мы не собираем людей на митинг, просто сегодня прекрасная погода для велопрогулки, правда, вот через мост 50-летия Октября придётся идти пешком». Чуть в стороне уже стояли две машины ДПС, а по обеим сторонам моста — по три сотрудника ППС.

Приехавшие спешиваются и аккуратной колонной двигаются в сторону заката. А потом обратно. Поводом для акции стал дорожный знак 3.9 «Движение на велосипедах запрещено», его установили у моста в августе. Велосообщество подняло волну возмущения. Мало того, что тротуар на мосту и так сузили во время реконструкции, так теперь усилили неудобства. По нему запретили ехать, велосипед можно катить только в поводу. Подсчитали, что едущий велосипедист занимает 60-80 см ширины тротуара, а спешившийся уже 80-100 см. Толкучка, обтирание друг друга, риск наехать колесом кому-то на ногу — всего этого стало только больше.

«Мы хотим привлечь внимание к тому, что запреты не решают проблему и в корне не дают развиваться велосипедной инфраструктуре в городе, - рассказал о целях акции один из ее организаторов Максим Пушкин из «Убитых дорог». - При запрете движения конфликты только возрастают между всеми участниками дорожного движения. Велосипед - это не только средство для покатушек в парке или на набережной. Для многих это вид транспорта».

Как раз накануне псковских событий по всей стране прошла акция «На работу на велосипеде». Псковские велосипедисты уверены, что новый знак их ущемляет и тормозит развитие велодвижения.

«Отношусь к установке знака негативно. Велосипед — единственный доступный транспорт для многих жителей. Сейчас он позволяет сохранить здоровье, не контактировать с людьми в общественном транспорте, - привел свои доводы один из велосипедистов, которого участники акции встретили на мосту. - А такие меры только ухудшают отношение людей друг к другу. Получается, у людей конфликт, город не живет дружно. Вместо того, чтобы власти поддержали каждого человека, всем дали свою дорогу, велодорожку или тротуар, разделили бы потоки и сделали бы всех довольными - только негатив растет в городе».

Все против всех — конфликтная ситуация на ровном месте. Городские власти в качестве причины установки знака ссылаются на «многочисленные жалобы жителей». Если они и были, то стало ли теперь легче? «Дорожки велосипедные надо делать, - выражает еще один велосипедист свое мнение относительно реального решения проблемы. - У нас в городе мало дорожек, часто приходится ехать по тротуару. По проезжей части не езжу, очень опасно».

Да, при отсутствии специальной дорожки велосипедисты должны передвигаться по краю проезжей части. Но в автомобильный поток на мост сунется только очень рисковый человек. Да, не все велосипедисты ездят аккуратно, иногда хочется вслед пожелать чего-нибудь эдакого. Но и запрет — это не решение. Решение — создание условий для каждого.

«Вообще, не понимаю, зачем знак установили, какой в этом смысл, - пожимает плечами еще один велосипедист. - Передвигаться все равно надо, приходится вместо одной минуты идти пешком пять. Очень неудобно и замедляет дорогу. Пешеходная часть достаточно узкая, но раньше всегда разъезжались и с пешеходами, и с колясками. А сейчас неудобно расходиться».

Трактовка знака пока вызывает вопросы. После его установки велосипедисты вычитали в ПДД, что знаком «запрещается движение велосипедов и мопедов в обоих направлениях. Знак устанавливается непосредственно перед участком дороги на который накладывается ограничение». Всей дороги, как проезжей ее части, так и пешеходной. То есть велосипедисты лишены даже теоретического шанса проехать по проезжей части.

Однако у городской администрации свой взгляд на этот вопрос. Ее глава Александр Братчиков на сайте губернатора ответил: «В соответствии с пунктом 5.1.3 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» действие знаков распространяется на проезжую часть, тротуар,обочину, трамвайные пути, велосипедную, велопешеходную или пешеходную дорожки, у которых или над которыми они установлены. Дорожные знаки 3.9 «Движение на велосипедах запрещено» установлены справа от тротуара и, соответственно, их действие распространяется только на тротуары моста 50-летия Октября».

На это Максим Пушкин показывает на соседний столб. Он тоже стоит у правого края тротуара, на нем знаки ограничивающие скорость до 40 км/ч и проезд большегрузов. Тоже что ли только по тротуару?

В качестве третейского судьи призываем на помощь начальника городской ГИБДД Владимира Папорта. Как знак будет трактовать дорожная инспекция, так жить и будем (и штрафы ловить в случае чего).

«Решение об установке дорожных знаков принимает собственник дорог, коим является администрация Пскова. Она имеет законное право на это. Для понимания дорожного знака надо смотреть в ГОСТ, - соглашается Владимир Папорт с позицией городских властей. - Дорожные знаки устанавливаются согласно ему. По проезжей части велосипедисты могут двигаться, но достигшие 14-летнего возраста».

Также он отверг предположение, что появление двух машин ДПС у моста в день прогулки связано с ней. По его словам, в этот день была обычная массовая проверка водителей.

За полчаса участники акции насчитали на мосту еще 30 велосипедистов, помимо себя. По словам Максима Пушкина, полицейские просили всех их спешиваться. Но делали это только, когда рядом оказывался участник акции с включенной камерой. Строгость исполнения законов в России, как известно, компенсируется необязательностью их исполнения. А новостной поток принес заголовок, что Псков борется за звание лучшего города России.

Очередной дурацкий конкурс, в котором выигрывают создатели сайта, показывающие рекламу местечковым гордецам. И все-таки хочется воскликнуть, как Шпак: «И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта!»

Юлия Магера

Теги: #велосипед #велодорожки
Источник: Псковская Лента Новостей
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