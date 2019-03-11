Экономика

Творожную пасту и другие продукты от «Прасковьи Молочковой» можно приобрести со скидками в магазинах «Бизон»

Ряд молочных продуктов любимой торговой марки «Прасковья Молочкова» можно приобрести в магазинах сети «БИЗОН» со скидками.

Если вы до сих пор не попробовали новинку от «Прасковьи Молочковой» - творожную пасту с курагой (жирность 4%, контейнер 0,23 кг), воспользуйтесь скидкой: сейчас ее можно приобрести всего за 59 рублей.

Действуют скидки и на давно любимые многими продукты. Например, стоимость молока «Прасковья Молочкова» жирностью 2,5% в бутылке (упаковка ПЭТ, 0,9 кг) составляет 50 рублей.

Творог «Прасковья Молочкова» 5%-ной жирности, который отлично подходит для тех, кто придерживается принципов здорового питания, обойдется в 93 рубля (упаковка пакет 0,35 кг).

Сметана «Прасковья Молочкова» жирностью 15% (упаковка стакан 0,4 кг) продается по акционной цене 63 рубля.

Привлекательный ценник - и на ряженке «Прасковья Молочкова» 3,2%-ной жирности (0,33 кг, упаковка ПЭТ). Все подробности - в магазинах «Бизон»! Адреса магазинов сети - ЗДЕСЬ.

Срок действия акций - до конца марта.

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!