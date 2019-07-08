Экономика

Александр Козловский о Ганзе, экономическом форуме и конкурсе среди ТОСов

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк» с участием депутата Госдумы от Псковской области, руководителя псковских региональных отделений РСПП и Союза машиностроителей России Александра Козловского. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) ведущий программы Алексей Овчинников обсудил с ним подготовку и итоги XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени, в частности, итоги ганзейского форума «Путь навстречу». Также парламентарий рассказал о прогрессе и сложностях ремонта помещений под детские учреждения образования и затронул тему развития ТОСов в Псковской области. Не остался без внимания и федеральный законопроект по созданию схемы обращения с отходами первого и второго класса опасности.

Алексей Овчинников: Здравствуйте. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) программа - «Гайд-парк». Я Алексей Овчинников, а гость нашего эфира - депутат Госдумы от Псковской области, руководитель псковских региональных отделений РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей, - ред.) и Союза машиностроителей России Александр Козловский. Александр Николаевич, добрый день.

Александр Козловский: Здравствуйте.

Алексей Овчинников: Сегодня мы обсудим прошедшие в Пскове XXXIX Международные Ганзейские дни, в том числе и с точки зрения экономической повестки этого глобального мероприятия. Поговорим о патовой ситуации в детском саду в великолукской деревне Переслегино, о региональном конкурсе инициатив среди ТОСов и новшествах в законодательстве. Александр Николаевич, с 27 по 30 июня - в течение четырех дней - в Пскове если не отгремели, то достаточно заметно прошли XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени. Как вы оцениваете качество подготовки к этому мероприятию и, так скажем, качество выхлопа от этого мероприятия для нашего региона?

Александр Козловский: Это очередное прекрасное международное мероприятие, которое прошло на территории Псковской области, в Пскове. Подготовка была достаточно долгой - несколько лет. В рамках этого мероприятия получилось улучшить псковскую инфраструктуру. Еще какое-то время работы продолжатся, но самое главное, - получился большой праздник не только для псковичей и жителей региона, но и для гостей, которые были из других регионов России и из ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому мероприятие прошло на хорошем уровне, всем понравилось. Была очень насыщенная, разноплановая работа, были и ярмарки, и выставки. В рамках Ганзейских дней прошел и международный экономический форум «Путь навстречу». Здесь в принципе все гармонично объединилось, и для региона это очень полезное мероприятие, которое запомнится не только псковичам, но и нашим гостям. Оно сделало наш регион более привлекательным не только с точки зрения туризма, но и с точки зрения экономической, инвестиционной привлекательности. Мы надеемся, что кто-то из гостей вернется к нам как инвестор. Конечно, было много переживаний и у губернатора, и у заместителей, но хорошая подготовка сделала мероприятие значимым и популяризировала наш регион.

Алексей Овчинников: Как вы считаете, в рамках Ганзейских дней деловая программа была достаточно насыщенной? Культурная программа была у всех на виду - вопросов нет. А деловая? Достаточно ли было сделано в этом направлении?

Александр Козловский: Деловая программа проходила весь день. Это было в пятницу. Я непосредственно принимал в ней участие. Были и пленарные заседания, и круглые столы, и неформальные встречи с предпринимателями, потенциальными инвесторами. Общение получилось значимым, интересным. Очень много обсуждалось вопросов. Я участвовал на площадке, ведущим которой был Андрей Шпиленко (директор Ассоциации кластеров и технопарков России, - ред.). Участвовала Нинель Салагаева (заместитель губернатора Псковской области, - ред.). В качестве спикеров выступали заместители министра Минпромторга РФ. Эта площадка прошла достаточно информативно, с дискуссиями. Обсуждали детали того, что мешает инвесторам, как помочь потенциальным инвесторам, которые не только готовы приехать из других регионов или из-за границы, но и тем предприятиям, которые уже здесь работают. Собрались руководители предприятий Пскова, Великих Лук, с юга нашего региона. Была организована производственная ярмарка, на которой были представлены предприятия - более 30. Было очень интересно и значимо: и промышленные товары, и продукты питания, и сельское хозяйство. Так что деловая часть была подготовлена и прошла на высоком уровне.

Алексей Овчинников: Хотелось бы поподробнее узнать о дискуссионной площадке, которая называлась «Инструменты территориального развития промышленности: привлечение иностранных инвесторов и международная кооперация». В рамках этого «круглого стола» основная мысль, которая мне запомнилась, - что малому бизнесу можно получить поддержку лишь в том случае, если он как-либо кооперируется: в технокластеры, технопарки. Я правильно понял? Малым предпринимателям сейчас сложно выжить поодиночке? А кооперация - единственный выход из ситуации?

Александр Козловский: Во всем мире малое предпринимательство предполагает, что легче работать, когда входит, в какое-то объединение. В Псковской области эти объединения есть. Туда можно вступить. И это не только общественные объединения, но и конкретные, если мы говорим о технопарках и кластерах. Если взять малое предприятие, которое представляют человек 10, и взять сообщество, где эта цифра доходит до 1000, - конечно, будут больше прислушиваться к тому, где больше численность. У объединения есть возможность консолидировано выступить с каким-то мнением, предложением, которое необходимо решить, чтобы облегчить жизнь малому и среднему бизнесу.

Алексей Овчинников: Еще одна интересная мысль, которая, прозвучала на той площадке - что, как мне показалось, Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) попросило защиты от Минфина. То есть какие-то инициативы, которые исходят от предпринимателей, находят поддержку в Минпромторге, а в Минфине зарубают. Я правильно понял посыл?

Александр Козловский: Здесь надо понять, если Минпромторг нацелен на развитие бизнеса, предпринимательства, с точки зрения производства экономики, то у Минфина - задачи несколько шире. На последнем - вся нагрузка: и медицина, и образование, и культура, и экономика. Поэтому Минфину достаточно сложно выбрать, кому необходимо больше внимания, меры поддержки: социальной сфере или производственной. На чем сконцентрироваться - на поддержке крупного бизнеса или малого и среднего бизнеса? И Минпромторг - то министерство, которое должно сподвигнуть Минфин принимать правильные решения. Минпромторг должен отстаивать ту позицию, которая сегодня необходима для экономики нашей страны, в частности, нашего региона. Поэтому ничего удивительного нет, такова жизнь. Бывают казусы, когда каждый отстаивает свою позицию, свое виденье. Но я уверен, что Денис Валентинович Мантуров (министр промышленности и торговли РФ, - ред.) отстаивает правильные позиции, в том числе уделяет большое внимание развитию малого и среднего бизнеса. К сожалению, не всегда это получается сделать. Мы - законодатели: депутаты Госдумы и сенаторы, представляющие регионы - и должны оказать помощь Минпромторгу, чтобы доказать необходимость поддержки малого и среднего предпринимательства. Тем более что есть позиция президента, которая заключается в том, чтобы в общей экономике довести малый и средний бизнес до 40%. И мы должны в этом направлении двигаться, а для этого от государства необходима финансовая поддержка в адрес малого и среднего предпринимательства.

Алексей Овчинников: Вы еще привели тогда интересный пример о великолукском и плюсском предприятии, занимающемся торфом. Но торфом, я так понимаю, в виде, прежде всего, удобрений для тепличных хозяйств. В нашей стране торф приравнен к ценному сырью, к газу и нефти, поэтому предприятия не могут добиться каких-то мер господдержки. Кто в этом случае должен помочь?

Александр Козловский: Некоторые стандарты возникали еще во времена СССР, когда торф, в первую очередь, был горючим. Когда торфом топили котельные, когда его как топливо использовали в частных хозяйствах и экспортировали в другие страны. На сегодняшний день торф - не удобрение, а то, на чем выращивают, конечный продукт, смесь для теплиц, домашних условий. Формируют грядки из этой смеси. И было бы логично поменять назначение торфа, все коды, чтобы предприятия тоже могли со стороны государства получать поддержку как малый и средний бизнес и экспортировать свою продукцию за рубеж.

Алексей Овчинников: А кто это должен делать? Минпромторг? Депутаты Госдумы? Кто должен помочь в этой ситуации?

Александр Козловский: Это все за правительством. Тут несколько ведомств. Как раз Георгий Каламанов (заместитель министра Минпромторга РФ, - ред.) указал, что это не ему подведомственно, а Минэнерго. Но все равно договорились о том, что он подключится к этому, чтобы оказать поддержку. Но, наверное, это невозможно будет сделать за месяц. Но мы, законодатели и Минпромторг, возможно, подключим другие министерства, чтобы доказать необходимость этих изменений, чтобы предприятия развивались. На территории Псковской области достаточно торфа. Даже во времена СССР здесь были начаты большие торфяные разработки. И к нашим болотам были проложены десятки, сотник километров железных дорог. К сожалению, сейчас добыча этих ископаемых идет уже не в таком объеме. Раньше ими хорошо топили станции, а на сегодняшний день это используют как удобрение или основу для выращивания продуктов питания в теплицах, в частных хозяйствах.

Алексей Овчинников: Получается, если будет все-таки пересмотрена господдержка в рамках формата таких предприятий, то это, возможно, станет чем-то привлекательным для новых инвесторов по этому направлению?

Александр Козловский: Для новых инвесторов - два наших предприятия, которые сегодня работают в Плюссе, в Великих Луках. В Плюссе инвестор - одна из зарубежных компаний, если не ошибаюсь. И если произойдут такие изменения, то эти компании могут начать развиваться сами по себе и работать в другом масштабе, организовывать новые рабочие места - в наш бюджет будут налоговые отчисления совсем другие. Поэтому хотелось бы, чтобы изменения произошли.

Алексей Овчинников: Хотелось бы. Александр Николаевич, еще в рамках пленарного заседания Форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу» неоднократно - практический лейтмотивом - звучала мысль, что нужно работать над смягчением визового режима. Там это поддержал и один из ваших коллег-депутатов. Как вы относитесь к тому, что нужно смягчать визовый режим?

Александр Козловский: Мы приграничная территория, поэтому я полностью поддерживаю это направление. Но здесь необходимо учитывать меры безопасности, чтобы к нам не попадали различные ненужные нам элементы из-за границы, из различных ячеек, которые в том числе занимаются и террористической деятельностью. Но это касается всех регионов - не только Псковской области. А что нужно облегчать визовый режим - конечно, это будет сказываться на туристическом потоке. У нас некоторые районы находятся прямо на границе. Например, Печоры - несколько километров от Евросоюза. И здесь использование облегченного визового режима было бы полезно для нашего региона. У нас очень много делается для развития туристической инфраструктуры: развивается кластер «Псковский», Печоры, Изборск и другие районы. Великие Луки, надеюсь, тоже попадут в программу. Я всегда считал, что нужно задействовать все районы, поскольку на территории каждого есть туристические объекты, которые можно было бы посещать. И необходимо их приводить в порядок, делать к ним дороги, в целом налаживать инфраструктуру - чтобы появлялись кафе, гостиницы новые. Кроме культурной составляющей в нашем регионе более 3,5 тысячи озер, малых рек, которыми могут пользоваться любители рыбалки, спортивного туризма. По реке Великой много людей сплавлялось и сплавляется на байдарках, посещает наши озера. Надо это развивать, это привлекательность региона, дополнительные отчисления. Когда я был в США, там за счет туристической отрасли пополнение бюджета доходило до 10%. В других развитых странах аналогично происходит. Поэтому данное направление необходимо развивать. Сегодня люди передвигаются по миру очень свободно. И здесь наш регион выигрывает привлекательностью.

Алексей Овчинников: Понятно. Теперь давайте перейдем от тем праздничных к темам будничным. По просьбе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вы провели выездное рабочее совещание в детском саду «Росинка» в деревне Переслегино Великолукского района. Там сложилась сложная ситуация. В начале июня сад пришлось закрыть, что предсказуемо вызвало возмущение местных жителей. Скажите, пожалуйста, почему такая ситуация сложилась, и есть ли «луч света в темном царстве»? Как теперь ситуация там будет развиваться?

Александр Козловский: У нас произошла встреча-беседа с Михаилом Юрьевичем. Он попросил обратить внимание на этот детский сад, и я посетил. И мы нашли совместное решение, в котором участвует район и непосредственно - область. Кроме того, нам удалось привлечь частного инвестора, чтобы восстановить объект, отремонтировать и запустить. И я надеюсь, что 1 сентября этот объект запустится. Может быть, визуально ситуация выглядела не очень хорошо, но надо понимать, что этот детский сад начали приводить в порядок еще в предыдущие годы. Но, к сожалению, чтобы отремонтировать объект за раз бюджета района не хватало. Сегодня крыша уже практически отремонтирована. После ремонта крыши, когда прекратятся все протечка, возьмутся за ремонт внутренних помещений, приведут в порядок стены, потолки, проводку восстановят. И, я думаю, с 1 сентября обновленный детский садик заработает. Почему такая ситуация складывается? К сожалению, ни регионального, ни местных бюджетов не хватает на такой ремонт детских садов, учреждений образования. Хотя на сегодняшний день ситуация поменялась: начали строиться новые школы, причем, не только в наших городах, но и в районах. И очень важно, что появился такой частный инвестор, который неравнодушен к судьбе таких учреждений. И такое частное партнерство должно в регионе присутствовать повсеместно - это проявление заботы о своих сотрудниках, потому сами сотрудники посещают. Например, руководитель агрохолдинга Владимир Довгун - они выделили часть денег на ремонт крыши, внутренних помещений. Плюс - деньги, которые придут из областного бюджета, плюс - деньги из района дадут возможность комплексно отремонтировать детский сад. А то, что бизнес должен участвовать в таких проектах – это несомненно. Нам всегда кажется, что это не наше дело, нас не касается, но в таких экстренных ситуациях надо помогать. Потому что, в первую очередь, это забота о тех сотрудниках, которые работают на этих предприятиях, водят детей в эти детские сады, школы. И участие в таком государственно-частном партнерстве - оказание поддержки своим сотрудникам, которые там живут и работают.

Алексей Овчинников: Соответственно, не могу вас не спросить, как вы оцениваете социальную ориентированность псковских предприятий на текущий момент?

Александр Козловский: Она разная. Здесь необходимы такие примеры. Хотелось бы, чтобы такие примеры были повсеместны, и участие бизнеса в таких мероприятиях хотелось бы видеть чаще. Многие примеры мы, может, и не знаем. Не все афишируют. Это, наверное, и правильно. Это тоже определенная позиция. Хотя я на сегодняшний день уверен, что бизнес должен говорить о своей социальной ориентации. Это будет полезно. И сотрудники предприятия должны тоже знать об этом. Должны знать, что руководители, учредители предприятия социально ориентированы. И чем больше будет таких примеров, тем больше это будет привлекать все новых и новых бизнесменов к таким совместным проектам.

Алексей Овчинников: Спасибо. Еще одно интересное событие в нашем регионе прошло. Может быть, не такое заметное на фоне Ганзы, но не менее интересное с точки зрения изменений в плане самоуправления граждан. Впервые у нас был проведен конкурс проектов местных инициатив среди ТОСов, в котором участвовали организации из 17 поселений и из 11 муниципальных образований. Александр Николаевич, расскажите поподробнее, что это был за конкурс, и чем он так важен и интересен для нашего региона?

Александр Козловский: ТОСы - территориальные общественные самоуправления - интересная форма, которая на сегодняшний день развивается. Она была инициирована нашим президентом. В каком-то виде она присутствовала, когда мы жили 20 - 30 лет назад. Мое виденье ТОСа - это, в первую очередь, привлечение активной части населения к жизни города. Например, в Великих Луках - 359 общественных помощников, которые представляют многоквартирные дома. Это помощники главы города, которые постоянно с ним встречаются, обсуждают проблемные вопросы своих территорий: как дворовых, так и общего пользования - участвуют в распределении бюджета. И здесь главное, что появляется та связь между рядовыми гражданами и исполнительной властью. То есть власть делается более прозрачной: рассказывает о шагах, которые предпринимает - и граждане принимают участие во всех этих процессах. В суете зачастую депутаты или чиновники не доводят информацию до граждан, и это негативно сказывается на позиции граждан: кажется, что ничего не происходит рядом - хотя чаще всего это неверно. Очень много чего чиновники делают, но, к сожалению, у них не хватает времени рассказывать. Через активную часть населения, через такие территориальные общественные самоуправления как раз и можно доводить информацию, как пример. Что касается грантов, которые распределяются у нас в регионе, надо сказать, что грантовое движение развивается на территории всей Российской Федерации. Есть федеральные гранты, есть региональные, и Псковская область активно в это включилась. Между ТОСами был сделан такой конкурс, и очень много районов получили поддержку в виде грантов на развитие своих дворовых территорий. Причем, там разные направления: приведение в порядок мемориалов, парков, детских площадок. Разноплановая деятельность - это очень здорово. Я надеюсь, это направление будет у нас развиваться, финансирование - расти, и бюджет будет предусматривать гораздо больше выплат для грантов, чтобы охватить все районы. И чтобы не один ТОС из района получал такую поддержку, а их было минимум несколько.

Алексей Овчинников: Сейчас 32 заявки подано на конкурс. И сколько из них в результате получат финансирование? Сколько победителей будет?

Александр Козловский: На сегодняшний день 3 миллиона распределяется. Максимальная сумма - 200 тысяч. Я вам не могу сказать точное количество, но ТОСов будет несколько десятков, как минимум 20, думаю. Кто-то получит больше, кто-то - чуть меньше, но это движение должно расти - сотни ТОСов должны участвовать в этой грантовой поддержке. Это некий бонус для общественников. Очень важно, что внимание исполнительной власти к этой активной части населения сподвигает к тому, люди самоорганизовываются и тоже принимают непосредственное участие в жизни своих территорий: они делают клумбы, рассаживают цветы, совместно с муниципальным образованием организуют различные праздники, мероприятия, объединившись с соседними дворами. То есть там происходит та жизнь, о которой мы забыли. Если помните, в СССР такие дворовые праздники присутствовали массово. Массово и регулярно проходили субботники. Сами по несколько скамеек устанавливали. Понятно, что их привозили с предприятий, ЖЭКи привозили. Горзеленхоз привозил саженцы - все высаживалось. Дети принимали активное участие. Был некий праздник, на котором дворовое сообщество объединялось. Профессоры и рабочие брали грабли, лопаты - все вычищали, двор приводили в порядок, между дворами было соревнование. И эту историю необходимо развивать. В Новосокольниках люди делились, что сегодня в многоквартирных домах они не знают, кто их соседи. Потому что не встречаются. А такие праздники позволяют познакомиться и с жителями соседних подъездов, объединиться, наладить целую жизнь. Нужно помнить, что, когда делаешь что-то своими руками, бережешь это гораздо больше, и обращаешь внимание, если кто-то начинает ломать твою скамейку или высаженный тобой саженец: кто-то чужой приходит и ломает то, что ты сделал своими руками. Еще один плюс - что дети с малого возраста приучаются к труду, к земле. Это тоже для них очень полезно.

Алексей Овчинников: Александр Николаевич, время нашего эфира неумолимо приближается к концу, но я хочу задать еще один важный вопрос. Буквально недавно в первом чтении в Госдуме был принят очень важный правительственный законопроект, который предусматривает создание федеральной схемы обращения с отходами первого и второго класса опасности. Расскажите коротко, чем так важен этот законопроект и поможет ли он мусорной реформе стать в нашей стране более качественной?

Александр Козловский: Это самые опасные отходы, которые мы сегодня производим на территории Российской Федерации. И этот закон очень важен, потому что нацелен на то, чтобы прекратить загрязнения нашей окружающей среды. Одним из важных моментов этого законопроекта является то, что предприниматели, создав необходимые условия, сами могут включиться в переработку, хранение и правильное захоронение этих отходов. Понятно, этот законопроект необходимо будет еще дорабатывать. Но первый шаг уже сделан, и он очень важен, в первую очередь, для экологии нашей страны: благоприятно повлияет на состояние наших городов и сел, которые зачастую очень сильно загрязняются сегодня промышленными отходами.

Алексей Овчинников: Спасибо большое, Александр Николаевич, за участие в нашем сегодняшнем эфире. Думаю, что у нас еще есть много тем для обсуждения, поэтому в ближайшее время мы ждем вас снова в нашей студии.

Александр Козловский: Всего доброго, до свидания.

Алексей Овчинников: До свидания.