Экономика

Число самозанятых россиян достигло 162 тысяч

Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, по состоянию на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог», пишут «Известия» со ссылкой на ФНС.

Среди самозанятых, указавших род деятельности, лидируют занимающиеся перевозкой пассажиров. За ними идут предприниматели, репетиторы, программисты, консультанты, маркетологи, рекламщики и арендодатели.

С начала 2019 года самозанятые россияне заплатили налогов на сумму 350 млн рублей. Таким образом, на одного человека в среднем приходится 2200 рублей. При этом, согласно действующему законодательству, прибыль работающих на себя граждан не может превышать 2,4 млн рублей в год. В виде фискальных отчислений они платят 4% от дохода, полученного от физлиц, и 6% - от юрлиц.

Как заявили «Известиям» в министерстве экономического развития, до конца текущего года планируется довести число зарегистрированных самозанятых до 200 тыс. Сейчас в стране разрабатываются меры финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной поддержки таких граждан.