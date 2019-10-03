Экономика

Сэкономить при покупке молочной продукции «Прасковья Молочкова» в «Империале» смогут псковичи до конца октября

До конца октября в гипермаркете «Империал» действует акция на молочную продукцию «Прасковья Молочкова».

В частности, любой йогурт из линейки торговой марки можно приобрести всего за 48 рублей (обычная цена 58 рублей. Упаковка бутылочка 0.33 кг. Ассортимент: персик, чернослив-злаки, клубника, вишня, лесные ягоды, классический). Обычная цена йогурта - 58 рублей.

Вкусная ряженка 3,2%-ной жирности (упаковка: бутылочка ПЭТ 0.33 кг) обойдется в 34 рубля (прежняя цена 41 рубль).

Не упустите возможность сэкономить и на покупке сладких творожных паст «Прасковья Молочкова» (жирность 4%, упаковка контейнер 0,23 кг, ассортимент: ваниль, изюм, чернослив, курага, клюква). До конца октября стоимость этого продукта составит 64 рубля (прежняя цена 79 рублей).

Новинку этого лета от «Прасковьи Молочковой» - мягкие сыры в ассортименте - в «Империале» можно приобрести за 173 рубля (обычная цена 238 рублей). Вкусы: мягкий с зеленью, мягкий пряный, мягкий классический, мягкий острый, мягкий с паприкой.

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой!»