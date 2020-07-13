Экономика

Предложение о продлении действия режима ЕНВД поддержали псковские парламентарии

Парламентский комитет по бюджету, финансам и налоговой политике поддержал инициативы коллег из Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай и Законодательной Думы Томской области о продлении специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие обращения парламентариев из других регионов псковские депутаты рассмотрели сегодня, 13 июля.

В обращениях в Госдуму, Совет Федерации и правительство отмечается, что система специального режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) является одним из самых востребованных льготных режимов налогообложения у малого бизнеса.

Во-первых, упрощенный порядок ведения бухгалтерского и налогового учета при применении ЕНВД позволяет субъектам малого предпринимательства самостоятельно вести бухгалтерский учет, не тратя на это дополнительные средства. Во-вторых, финансовый размер налогового платежа по ЕНВД не зависит от суммы получаемого дохода, позволяет предпринимателям спланировать свои издержки и соблюдать налоговую дисциплину при уплате обязательных платежей в бюджетную систему. В-третьих, ЕНВД возможно совмещать с другими режимами налогообложения, что дает возможность малым предприятиям развиваться за счет освоения новых направлений и видов предпринимательской деятельности, неся при этом минимальные издержки и риски.

Кроме того, ЕНВД - это один из немногих налоговых режимов, доходы от которого подлежат зачислению в бюджеты муниципальных районов и городских округов по нормативу 100 процентов.

В связи с этим авторы обращения считают, что отмена ЕНВД с 1 января 2021 года в сложившейся экономической ситуации является нецелесообразной. «Сохранение данного налогового режима позволит не только оказать реальную поддержку малому бизнесу и создать налоговые стимулы для его развития, но и сохранить стабильный источник налоговых доходов бюджетов муниципальных образований», - уверены парламентарии.

Добавим, что уже 73 региона России направили подобные обращения в правительство РФ.