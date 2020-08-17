Экономика

Псковский губернатор: Выдержать еще одно сворачивание экономики будет тяжело

Выдержать еще одно сворачивание экономики будет тяжело, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС 18 августа.

«Мы должны делать все, чтобы не допустить сворачивания экономики по тому сценарию, который был, - отметил он. - Выдержать такое будет тяжело».

Губернатор напомнил, что предприятия в регионе закрыли всего на две недели. «Но мы прекрасно понимали, что если они месяц не будут работать, то им не один год придется восстанавливаться», - сказал Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Практика показала, что при четком соблюдении и контроле за соблюдением всех предписанных Роспотребнадзором требований, мер и рекомендаций можно даже бассейны посещать. Там, где все соблюдается, - вопросов нет, где нарушают - начинают появляться очаги», - добавил он.